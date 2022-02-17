«إم إس سي للرحلات البحرية» تطلق أحدث سفنها المصممة بتقنيات صديقة للبيئة على ساحل الإمارات الشتاء المقبل

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة «إم إس سي للرحلات البحرية» إطلاق رحلات سفينة «إم إس سي وورلد يوروبا» على سواحل الإمارات الشتاء المقبل، لتكون أكبر سفن أسطولها المزودة بتقنيات صديقة للبيئة في منطقة الشرق الأوسط.

وتخصص شركة «إم إس سي» التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، سفينة أخرى باسم «إم إس سي أوبرا» لخدمة منطقة الخليج خلال موسم الرحلات البحرية 2022/ 2023، في إطار تعزيز مكانتها بصفتها العلامة الرائدة في المنطقة في مجال العطلات البحرية.

يواكب هذا الإعلان على لسان جياني أونوراتو، الرئيس التنفيذي لشركة «إم إس سي للرحلات البحرية»، بمناسبة تدشين رصيف الرحلات البحرية الجديد في شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية.

وتؤكد شركة «إم إس سي» ثقتها بأن السفينة الجديدة ستلقى إقبالاً كبيراً من قبل المسافرين على متن الرحلات البحرية والراغبين بقضاء عطلتهم في الجزيرة المميزة مقابل سواحل أبوظبي.

وأكد أونوراتو أن قطاع السفن جزء لا يتجزأ من قطاع السياحة الحيوي في الإمارات، كما أشاد بإجراءات الصحة والسلامة المتبعة فيها، مشيراً إلى مساعي الشركة بالتوسع في الموسم المقبل، وتحقيق نتائج الإيجابية في منطقة الخليج ودولة الإمارات تحديداً.

وأضاف أونوراتو: تعتبر الإمارات أحد الأسواق الرئيسية لدينا، حيث نسعى لإطلاق سفينة «إم إس سي وورلد يوروبا»، أحدث إصدارات أسطولنا، في الشتاء المقبل، بالإضافة إلى توسيع عملياتنا مقارنة بالعام الحالي من خلال إطلاق سفينة ثانية «إم إس سي أوبرا» تكريماً لجهود المنطقة المستمرة في تطوير قطاع السفن.

وتابع أونوراتو: تعمل «إم إس سي فيرتوزا»، التي جرى إطلاقها مؤخراً في الخليج العربي وأحدث سفننا، حالياً وعلى الرغم من التحديات العالمية التي فرضتها الأزمة الصحية على العالم، إلا أننا نجحنا، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة، في ضمان صحة وسلامة مسافرينا وطاقمنا والمجتمعات التي تستضيفنا، إذ أظهرت الإجراءات المعتمدة على متن السفينة مع تلك المتبعة قبل الصعود إلى متنها فعالية كبيرة، كما هو واضح من أداء سفينة «إم إس سي فيرتوزا»، التي تعد إحدى أكثر سفن أسطولنا إقبالاً خلال موسم الشتاء.

التوسع في الخليج العربي

وتختتم سفينة سفينة «إم إس سي فيرتوزا» برنامج رحلاتها في الإمارات يوم 26 مارس، ليتم استبدالها بسفينة «إم إس سي بيليسيما» التي ستقدم خدماتها من 2 أبريل إلى 25 يونيو عام 2022. وتتخذ سفينة «إم إس سي وورلد يوروبا» من الإمارات مقراً لها منذ ديسمبر، متيحة لزوارها رحلات تستمر سبع ليالٍ تنطلق من دبي وأبوظبي إلى جزيرة صير بني ياس، ومن الدمام في المملكة العربية السعودية إلى الدوحة في قطر، بينما ستتخذ سفينة «إم إس سي أوبرا» مساراً آخر معاكساً، حيث ستبدأ رحلتها من دبي وأبوظبي مروراً بجزيرة صير بني ياس ومسقط وولاية خصب في سلطنة عمان، لتختتم رحلة السبع ليال بالإقامة لليلة واحدة في دبي لمنح ضيوف السفينة من مختلف أنحاء العالم متسعاً من الوقت لاستكشاف جمال المدينة.

ولا تزال سفينة «إم إس سي وورلد يوروبا» قيد الإنشاء في حوض شانتيي دو لاتلونتيك في مدينة سان نازير في فرنسا، ومن المقرر استكمال بنائها في شهر أكتوبر من عام 2022 قبل أن تبحر إلى الخليج العربي، لتقدم رحلاتها البحرية بدءاً من شهر ديسمبر حتى مارس عام 2023، وستعمل السفينة على الغاز الطبيعي المسال (إل إن جي)، لتكون أول سفينة في أسطول «إم إس سي كروز» تستخدم أنظف وقود متوفر حالياً لسفن الرحلات البحرية.

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