وصل للعقارات تطلق «غاردينيا تاون هومز 2» بعد بيع المرحلة الأولى في ساعات معدودة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وصل للعقارات، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، إطلاق «غاردينيا تاون هومز 2» ضمن مشروع «وصل غيت» بمنطقة جبل علي. وجاء إطلاق المرحلة الجديدة بعد أن نجحت الشركة في بيع 257 وحدة في العام 2019 خلال ساعات معدودة، وهو العدد الإجمالي من الوحدات التي اشتملت عليها المرحلة الأولى من المشروع ذاته.

ويحتل «غاردينيا تاون هومز 2» موقعاً مميزاً قرب ابن بطوطة مول و«فستيفال بلازا مول» الذي يضم متجري «إيكيا» و«إيس هاردوير». ويضم المشروع 92 تاون هاوس، منها 66 وحدة من 3 غرف، و26 وحدة من 4 غرف، بأحجام مختلفة.

ويتضمن المشروع مرافق متطورة، حيث سيكون بمقدور السكان الاستمتاع بالمسبح الجديد في المجمع، والاستفادة من خدمات النادي وصالة الألعاب الرياضية المجهزة بالكامل، فضلاً عن وجود موقفين للسيارات لكل منزل مستقل. وسيتم تطوير حديقة للكلاب وحديقة مركزية مع اكتمال مشروع «وصل غيت».

وستطلق وصل للعقارات حملة مبيعات جديدة تستمر ليوم واحد للمشترين المهتمين وذلك في 22 فبراير. وسيوفر مشروع «وصل غيت» متعدد الاستخدامات عند اكتماله شققاً ومنازل سكنية ومساحات تجارية ومدارس ومرافق مجتمعية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز