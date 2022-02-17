«آيسوارب» تفتتح مكتباً في دبي لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت شركة آيسوارب، وهي شركة عالمية لتطوير أدوات التعاون وحلول المراسلة الموحدة لمختلف الشركات، مكتباً لها في قلب الخليج التجاري في دبي بهدف تعزيز وجودها بالشرق الأوسط. وتساعد آيسوارب الشركات، من خلال تواجدها في أكثر من 50 دولة، في توفير حلول اتصالات ميسورة التكلفة ومتكاملة بسلاسة وسهلة الاستخدام، والتي تغطي جميع جوانب التعاون التجاري والإنتاجية.

وقال برامود شاردا، الرئيس التنفيذي لشركة آيسوارب في الهند والشرق الأوسط: نخطو خطوة أخرى نحو تحقيق أهدافنا المتمثلة في توسيع تواجد الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفرقنا المحلية وكذلك العالمية، متفائلة بشأن النمو المتوقع من أعمال آيسوارب في الشرق الأوسط نظراً لأننا نعزز وجودنا في المنطقة ونتطلع إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في الآونة الأخيرة للحصول على حلول البريد الإلكتروني لتعاون المؤسسات وإعدادات العمل من أي مكان. نعتقد أن افتتاح مكتبنا الجديد في منطقة الخليج التجاري في دبي يعزز بالتأكيد التزامنا تجاه المنطقة، حيث نتطلع إلى توفير حلول للبريد الإلكتروني للمؤسسات المتعاونة بسلاسة من جميع الأحجام المتواجدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع توفير فرص للمحترفين.

تقدم شركة آيسوارب حلول التعاون المتميز للشركات من جميع الأحجام، مع أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم، والتي تقدم نظاماً إيكولوجياً مبسطاً للغاية لحلول البريد الإلكتروني، حيث تعمل على تحويل طريقة مشاركة فرق الشركات للمعلومات وتحسين العمليات التجارية من خلال أدوات تعاون الفريق المبسطة والسلسة. وأدى الانتقال المكثف باستمرار وقبول سيناريوهات العمل عن بُعد والعمل الهجين، منذ ظهور الوباء لأول مرة، إلى جعل مجموعة تطبيقات آيسوارب التفاعلية حلاً مطلوباً للغاية.

يشير افتتاح هذا المكتب الجديد إلى النمو المستمر لشركة آيسوارب والطلب المتزايد باستمرار على حلول البريد الإلكتروني التعاونية وذات التكلفة الميسورة. وسيضيف المكتب الجديد خطوات مثمرة للعلامة التجارية نحو توسيع وجود واجهتها السلسة وقدرتها المذهلة على استخدامها بالإضافة إلى برامج التعاون المؤسسي الأكثر استخداماً.

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