أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 7.1 مليارات درهم لتعزيز النمو في أنشطة الحفر

المصدر: وام

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم، عن ترسية عقود بقيمة إجمالية قدرها 7.1 مليار درهم /1.94 مليار دولار/ لتعزيز النمو في أنشطة الحفر.

وقد تمت ترسية هذه العقود من خلال مناقصة تنافسية على كل من شركة "أدنوك للحفر" و"شلمبرجير اس ايه الشرق الأوسط" وهاليبرتون وورلد وايد ليمتد - أبوظبي "هاليبرتون" و وذرفورد بن حمودة ذ.م.م "وذرفورد".

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الاستثمارات الضخمة التي أعلنت عنها أدنوك مؤخراً في مجال معدات وخدمات الحفر لتحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وتعد هذه العقود التي تم الإعلان عنها اليوم الأكبر من نوعها في قطاع النفط والغاز، وتتضمن توفير خدمات التسجيل السلكي لمعلومات الحفر وتثقيب الآبار.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها - بهذه المناسبة - : " تأتي ترسية هذه العقود ضمن نهج أدنوك بالاستثمار لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد أبوظبي الهيدروكربونية وزيادة القيمة للوطن، وفي الوقت ذاته ترسخ مكانة دولة الإمارات مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة منخفضة الكربون وكذلك مكانة أدنوك كمنتجٍ مسؤول للطاقة. وتدعم هذه العقود جهود تنفيذ استراتيجية أدنوك للنمو الذكي 2030، كما أنها تحقق فوائد اقتصادية مهمّة من خلال إعادة توجية أكثر من 80% من قيمتها إلى الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة و’مبادئ الخمسين‘ التي ترسم مساراً واضحاً للنمو الاقتصادي المستدام".

وستغطي هذه العقود الخدمات المذكورة أعلاه لحقول أدنوك البرية والبحرية لمدة خمس سنوات مع خيار التمديد لسنتين بالشروط والأحكام نفسها، وهي تتضمن خدمات التسجيل السلكي لمعلومات الحفر القياس المستمر لخصائص التكوينات الصخرية لتوجيه عمليات الحفر بينما تشمل خدمات التثقيب إنشاء أنفاق في حفرة البئر للسماح للسوائل بالتدفق من المكمن النفطي.

وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: " يعكس نطاق خدمات العقد الذي تمت ترسيته على ’أدنوك للحفر‘ النمو والتطور الذي حققته الشركة في تقدم خدمات تهيئة الآبار وخدمات الحفر المتكاملة، كما يؤكد في الوقت ذاته دور شركة "أدنوك للحفر" المحوري في تنفيذ خطط مجموعة أدنوك لرفع سعتها الإنتاجية من النفط والغاز. ونحن على ثقة بأن ترسية هذه العقود على الشركات الرائدة الأربعة سيساهم في تحقيق قيمة محلية إضافية كبيرة وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين من أصحاب الكفاءات تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة".

وسيتم إعادة توجيه ما يزيد نسبته عن 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

كما ستسهم هذه العقود في توفير فرص عمل للمواطنين في الشركات الفائزة بالعقود والتي ستعمل أيضاً على إيجاد فرص لتصنيع احتياجاتها محلياً، مما يدعم بشكل مباشر أهداف "مبادئ الخمسين".

ويعتبر العقد الذي تم ترسيته على شركة "أدنوك للحفر" الأكبر من حيث القيمة ويغطي خدمات متنوعة تشمل تسجيل قياس البئر المفتوح وتغليف فتحات الحفر والتثقيب.

ويعكس نطاق خدمات هذا العقد التطور الذي حققته "أدنوك للحفر" وتوسع نطاق خدماتها بعد تحولها إلى شركة تقدم خدمات متكاملة لحفر وتهيئة الآبار ومجموعة متكاملة من خدمات الحفر والحفارات بفضل شراكتها الاستراتيجية مع "بيكر هيوز" في عام 2018، والتي حصلت بموجبها على حصة 5% في شركة "أدنوك للحفر".

وتدعم هذه العقود خطط وجهود أدنوك لحفر آلاف الآبار الجديدة، وذلك لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط، وتعزيز مكانتها الرائدة كأحد منتجي النفط بأقل تكلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم، مما يسهم في تحقيق وفورات بملايين الدولارات.

وتعمل شركة أدنوك في إطار استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي على تعزيز استراتيجيتها للمشتريات لتتماشى مع ديناميكيات الأسواق المتغيرة، حيث تركز على تأسيس عقود طويلة الأجل مع عدد من الموردين لضمان استقرارية توريد الخدمات المطلوبة وبأسعار تنافسية.

وكانت أدنوك قد أعلنت في نوفمبر 2021 عن تنفيذ استثمارات قياسية تصل قيمتها إلى حوالي 22 مليار درهم (6 مليارات دولار أمريكي) لتعزيز النمو في مجال أنشطة الحفر، وذلك من خلال عقود تمت ترسيتها على مجموعة من الشركات الرائدة لتنفيذ مشاريع خاصة برؤوس الآبار والمكونات ذات الصلة، وأدوات ومعدات حفر وتهيئة الآبار والخدمات المتعلقة بها، وحاملات أنابيب التغليف والتبطين ومستلزمات التثبيت بالإسمنت.

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