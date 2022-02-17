سوق دبي لأعلى مستوى في 4 سنوات رابحاً 3.8 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 9.3 مليارات درهم مع استمرار التفاؤل بفعل أرباح الشركات القوية وتوزيعاتها السخية عن العام الماضي.

وربح سوق دبي نحو 3.8 مليارات درهم بعد صعوده 1.42% أو 46.82 نقطة ليغلق عند 3325.68 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ فبراير 2018 أي ما يعادل 4 سنوات بدعم أسهم البنوك والاستثمار والعقار والنقل، فيما استمر سوق أبوظبي في الصعود نحو مستويات قياسية هي الأعلى في تاريخه مع ارتفاعه 0.73% إلى 9202.21 نقطة.

واستقطبت الأسواق سيولة بنحو 2.16 مليار درهم موزعة بواقع 1.47 مليار في أبوظبي و683.9 مليون في دبي، وجرى تداول على 476.6 مليون سهم منها 238.14 مليوناً في أبوظبي و238.5 مليوناً في دبي عبر تنفيذ 15647 صفقة.

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 2.4% وزاد قطاع البنوك 1.23% ونما قطاع الاستثمار 1% وصعد قطاع النقل 1.9%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 296.6 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 95.7 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 81.7 مليون درهم، وحقق «دار التكافل» أكبر ارتفاع 14.8% واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 167.9 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو أسهم البنوك وزاد قطاع الاتصالات، وصعد قطاع الطاقة مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.49% و«أدنوك للحفر» 0.29%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط جاذباً 329.4 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 279.8 مليون درهم واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 45 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل. واتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 79.7 مليون درهم، منها 77.45 مليوناً في دبي و2.2 مليون في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 79.6 مليون درهم، منها 77.45 مليوناً في دبي و2.2 مليون في أبوظبي.

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