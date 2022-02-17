39 % نمو حيازة الإمارات من السندات الأمريكية

المصدر: دبي- سيد صالح

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ارتفعت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية 39% في ديسمبر2021 مقارنة مع ديسمبر 2020، بحسب البيانات الواردة في أحدث تقرير شهري صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، وأفادت البيانات بأن قيمة سندات الخزانة الأمريكية، التي في حوزة الإمارات بلغت 44.8 مليار دولار في ديسمبر 2021، مقارنة مع 32.2 مليار دولار في ديسمبر 2020.

وفي ما يخص القيمة الإجمالية لسندات الخزانة الأمريكية الصادرة في ديسمبر الماضي، فقد بلغت 7.07 تريليونات دولار، بارتفاع 9.45% مقارنة مع ديسمبر 2020 وبنسبة نمو شهري بلغت 0.94%. وكانت صدارة دول العالم في حيازة سندات الخزانة الأمريكية في ديسمبر الماضي من نصيب اليابان، حيث بلغت قيمة السندات في حيازتها 1.304 تريليون دولار، وجاءت الصين في المركز الثاني بسندات في حوزتها، بقيمة إجمالية بلغت 1.06 تريليون دولار.

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