«دبي للسلع المتعددة» يطلق برنامج نمو للشركات ذات التأثير البيئي والاجتماعي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة أمس إبرام شراكة مع مؤسسة «سي 3»، الشركة المؤثرة مجتمعياً مقرها الإمارات تضطلع بدور محوري في تمكين المؤثرين من روّاد الأعمال والشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، بهدف إطلاق برنامج معنيّ بتسريع التأثير الاجتماعي والبيئي في دبي. وبذلك يكون مركز دبي للسلع المتعددة هو أول منطقة حرة في الإمارات تدعم الشركات ذات الأهداف المجتمعية.

ويتمثّل هدف البرنامج في دعم 20 شركة ملتزمة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث سيمكنها من تعظيم دورها الفاعل في تحقيق أثر إيجابي ملموس على الصعيدين المجتمعي والبيئي بالتزامن مع دفع عجلة نموّها والارتقاء بأدائها المالي، من خلال توسيع نطاق حضورها في السوق وتزويدها ببرامج تدريبية شاملة. ويمكن تقديم طلبات المشاركة حتى 30 أبريل.

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: عززنا جهودنا ومبادراتنا المبذولة في مجال التأثير المجتمعي والبيئي والحوكمة، وكذلك مساهمتنا البارزة في ترجمة أهداف أجندة الاستدامة الوطنية. ومن هنا تبرز أهمية شراكتنا مع مؤسسة «سي 3»، التي تمثّل أحدث خطواتنا في هذا الصدد، حيث نتطلع إلى تمكين الشركات المؤثّرة إيجابياً في جميع أنحاء العالم.

وقالت ميديا نوسنتيني، مؤسسة شركة «سي 3»: عبر شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة في هذه المبادرة الهادفة، سنساهم في دعم 20 شركة مؤثرة إيجابياً بالإمارات.

وبموجب المبادرة، سيقدم مركز دبي 20 ترخيص أعمال «مؤثرة» للشركات الناجحة، بجانب العديد من المزايا التي ستشمل تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف التأسيس من خلال تقديم خصم 70% على رسوم الترخيص والمساحات المكتبية المرنة لمدة عامين. كما سيقدم خصومات على تكاليف تجديد التراخيص بين العامين الثالث والخامس من التأسيس. وستحظى الشركات الناجحة بفرصة الوصول إلى مجموعة كبيرة من مرافق المركز، وكذلك التواصل مع مجتمع أعماله الذي يضم أكثر من 20 ألف عضوة.

وستشارك الـ 20 شركة بمجرد انضمامها، في برنامج تدريبي لمدة 8 أسابيع ويخصص مركز دبي للسلع المتعددة 0.5% من أرباحه السنوية لمبادرات التأثير الاجتماعي، وبات منذ أغسطس 2017 أول منطقة أعمال حرة في دول مجلس التعاون تلتزم بأهداف الميثاق العالمي للأمم المتحدة، مما يشجّع الشركات والأعمال على تبنّي ممارسات الأعمال المسؤولة ضمن سلسلة القيمة بأكملها. وفي إطار التزامه بهذا الميثاق، يَصدُر عن المركز تقرير سنوي حول الاستدامة يسلّط فيه الضوء على المستجدات والإنجازات المحققة في مجال الاستدامة.

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