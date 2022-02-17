«الموانئ والجمارك» تصدر مليوني تصريح أمني خلال 2021

المصدر: دبي- البيان

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كشفت إدارة الأمن، الذراع الأمنية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن إصدار مليوني تصريح أمني للأفراد والشركات لدخول الموانئ والمناطق الحرة، التي تشرف عليها المؤسسة في دبي خلال عام 2021، وذلك وفقاً للضوابط المعتمدة وإعمالاً بالمعايير المحلية والدولية، من أجل ضمان الأمن والسلامة والاستقرار في هذه المناطق، حيث دخل تلك المناطق حوالي 17 مليون مركبة.

وأوضح سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن نظام «تصريح» الإلكتروني لاستخراج التصاريح الأمنية احتل المرتبة الأولى في قائمة الخدمات، التي تقدمها إدارة الأمن على مدار الساعة، والتي تضم 28 خدمة، حيث وصل عدد التصاريح الأمنية، التي تم إصدارها من خلال الموقع الإلكتروني نحو مليوني تصريح، وجاءت في المرتبة الثانية خدمة طلب الخدمات الاستشارية وتطبيق المعايير الأمنية المدرجة في المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS)، يتبعها خدمات ضبط الدخول عبر البوابات، يعقبها خدمات التدريب الأمني، ثم خدمات المرافقة الأمنية للوفود وكبار الشخصيات والشحنات عالية القيمة. وتدير 22 بوابة موزعة على 4 مناطق بدبي، يتم من خلالها إحكام الرقابة على حركة الدخول والخروج من وإلى الموانئ والمناطق الحرة، التي تشرف عليها المؤسسة، منوهاً بأن تلك البوابات معززة بطاقم أمني متخصص ومؤهل يضم أكثر من 120 رجل أمن يعمل على مدار الساعة.

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