طفرة لـ«إمارات» في 2021 مع إطلاق 10 محطات بالمناطق الشمالية

المصدر: دبي ـ البيان

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شهدت مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» طفرة كبيرة خلال 2021 مع افتتاحها لـ10 محطات خدمة جديدة في المناطق الشمالية. وتعتزم المؤسسة تنفيذ خطط لزيادة 30 محطة خدمة جديدة في 2022.

وتم افتتاح 6 محطات جديدة، «المستودعات»، «حوشي»، «القرية»، «العطاء»، «الأمل» و«السعادة» في الشارقة.

وقال المهندس علي الشامسي، المدير العام لمؤسسة الإمارات العامة للبترول: نسعى باستمرار للبحث عن طرق جديدة لإثراء استراتيجيات المؤسسة من خلال الحرص على تطبيق التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والاستفادة من آراء العملاء وملاحظاتهم. كما نركز بشكل خاص على توفير خدماتنا في الأماكن التي تحتاجها.

وفي رأس الخيمة، تم افتتاح محطة خدمة «الجزيرة» لخدمة سائقي المركبات بمنطقة الحمراء، كما افتتحت مؤخراً محطة الجويس التي ستضم متجر بيع بالتجزئة لتلبية احتياجات مناطق الجويس والعريبي ونخيل. وأعادت «إمارات» تصميم العلامة التجارية في محطة الريم في دبي، التي كانت تحمل من قبل شعار EGPC. كما تم تجديد 4 محطات خدمة أخرى.

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