المصدر: دبي ــ البيان

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● تحولت شركة «الخزنة للتأمين» للربحية بعد تحقيقها أرباحاً صافية بنحو 41.1 مليون درهم في 2021، مقارنة بخسائر بنحو 63.78 مليوناً في 2020.

● أعلنت شركة «فيرتغيلوب» موافقة مجلس إدارة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 340 مليون دولار عن آخر 6 أشهر من السنة المالية 2021 بما يعادل 0.15 درهم للسهم. ويتم توزيع الأرباح في أبريل.

● حققت شركة «الظفرة للتأمين» أرباحاً صافية بنحو 46.16 مليون درهم في 2021، مقارنة بنحو 54.79 مليون درهم في 2020.

● أوصى مجلس إدارة شركة «العين الأهلية للتأمين» بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 3 دراهم لكل سهم بإجمالي 45 مليون درهم عن العام الماضي.

● أوصى مجلس إدارة شركة «الوطنية للتأمينات العامة» بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من رأس المال عن العام 2021.

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