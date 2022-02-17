بحث التعاون مع مستثمرين إسبان

المصدر: دبي ـ البيان

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استقبلت آمنة لوتاه مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، غييرمو فرنانديز فارا رئيس إقليم اكسترامادورا الإسباني، وإينيغو دي بالاسيو سفير إسبانيا لدى الإمارات، وذلك خلال زيارة رسمية إلى المنطقة الحرة على رأس وفدٍ رفيع المستوى ضمن مسؤولين ومستثمرين ورواد أعمال وخبراء اقتصاديين يمثلون مجموعة من الجهات الحكومية المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والشركات الإسبانية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير المبادرات التحفيزية للشركات الإسبانية مستندين على العلاقات الاستثمارية والاقتصادية الاستراتيجية بين دولة الإمارات وإسبانيا بشكل عام ومع المنطقة الحرة بمطار دبي بشكلٍ خاص. كما استعرض اللقاء الفرص الاقتصادية التي يمكن لكلا الجانبين الاستفادة منها والبناء عليها.

وعقد مسؤولون بالمنطقة الحرة وخبراء اقتصاديون ورواد أعمال ومستثمرون إسبان سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشية حول مستقبل العلاقات بين الجانبين.

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