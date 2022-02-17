بتوجيهات الشيخة هند.. بنك الإمارات للطعام يوقّع اتفاقيات شراكة في «جلفود»

المصدر: دبي - البيان

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بتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، أعلن البنك توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع بعض الشركات العالمية والمحلية المشاركة ضمن فعاليات «جلفود»، بهدف المساهمة في تطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية للأغذية الفائضة عن الحاجة، وتدريب المتطوعين في عمليات تخزين وحفظ الأطعمة الفائضة وفق أعلى معايير السلامة والجودة .

قائمة الشركاء

وتشمل الشراكات كلاً من آراب إنديا للتوابل، وبيور فوود بروسيسنغ إنداستريز، والتنمية للأغذية، وغلوبال فوود إنداستريز وإنترناشونال بيفيريدج فيلينغ إنداستريز ومخابر لا لورين الشرق الأوسط، وشركة مكرونة الإمارات.

نهج إنساني

وقال المهندس داوود الهاجري، نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، : «نثمّن جهود جميع القائمين على البنك لتحقيق رؤية وتوجيهات سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، لجعل البنك منظومة إنسانية متكاملة تعزز روح التعاضد في المجتمع عبر الاستفادة من فائض الأغذية ضمن إطار مؤسسي مستدام، بحيث يكون جميع المواطنين والمقيمين جزءاً فاعلاً في هذا النهج الخيري والإنساني».

وأضاف: «وضع البنك قيمة إطعام المحتاجين ضمن إطار مؤسسي مستدام نسعى من خلاله إلى إشراك أكبر قدر من مؤسسات المجتمع والمتطوعين في منظومة خير وعطاء جديدة، من خلال تفعيل شراكات مع كبرى المؤسسات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير الأغذية الفائضة الصالحة للبنك وفقاً لآليات العمل، وخطة التنفيذ التي يتم الاتفاق عليها، وحفظ وتعبئة الأغذية وفقاً لاشتراطات المعتمدة لدى بلدية دبي».

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