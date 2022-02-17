ثاني الزيودي: مؤشرات التجارة الخارجية مبشرة

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن المؤشرات الأولية لحركة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال العام 2021 مبشرة وأظهرت نمواً قوياً مقارنة بالعام 2020، وتجاوزت مستويات ما قبل الجائحة المسجلة في عام 2019.

وتوقع معاليه في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية بين الإمارات والمجر، أن يشهد الاقتصاد الوطني مزيداً من الانتعاش والزخم خلال العام الجاري.

وقال الزيودي إن دولة الإمارات والمجر ترتبطان بعلاقات قوية وراسخة، ونحرص من خلال مخرجات اللجنة على تطوير خارطة طريق لدفع جهود التعاون بين دولة الإمارات والمجر في زيادة التجارة وتنويع الاستثمارات وضمان فعالية ومرونة سلاسل التوريد.

وكشف الزيودي عن مناقشة اللجنة المشتركة إمكانية التوصل لاتفاقية مع المجر في مجال النقل الجوي تتعلق بتطبيق مبدأ الحرية الخامسة بين البلدين، وبحث مشاريع وفرص أوسع بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، واستكشاف المزيد من الفرص في القطاعات الجديدة والناشئة، وتوفير كافة التسهيلات والحوافز للشركات المجرية الراغبة في تأسيس أو توسيع أعمالها في دولة الإمارات أو الانطلاق منها نحو أسواق إقليمية وعالمية أخرى، معرباً عن تطلعه لزيادة التعاون مع الحكومة المجرية خلال المرحلة المقبلة لتسهيل مهمة الشركات الإماراتية المصدرة إلى المجر أو المستثمرة في قطاعاتها المختلفة.

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