مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 347 مبايعة بقيمة 684.58 مليون درهم، منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 237.66 مليون درهم و298 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 446.91 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 49 مليونا.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 373.1 مليون درهم منها 7 رهونات أراض بقيمة 143.26 مليون درهم و100 رهن فلل وشقق بقيمة 229.85 مليون درهم، أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 138 مليون درهم ورهن بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 93 مليون درهم. وتم تسجيل 16 هبة بقيمة 18.91 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 7 ملايين درهم.

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