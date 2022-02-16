«مبادلة» و«القابضة» (ADQ) مهتمتان بشراء حصة في امتياز «ستاربكس»

المصدر: دبي - سيد صالح

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تقدمت كل من شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» وشركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة» (ADQ) بعرض مُستقل غير مُلزم لشراء حصة أقلية تبلغ نسبتها 30% في امتياز مجموعة مقاهي «ستاربكس» الأمريكية العالمية الشهيرة، والذي تمتلكه «مجموعة الشايع» الكويتية.

وبحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مُطلعة، فإن صناديق استثمارية عالمية أخرى، حكومية وخاصة، تقدمت أيضاً بعروض مستقلة لشراء النسبة نفسها في امتياز «ستاربكس»، ومنها صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، وشركة «بروكفيلد لإدارة الأصول» من كندا، وشركة «سي في سي كابيتال بارتنرز» البريطانية للاستثمار في الأسهم الخاصة.

وأضافت الوكالة أن «دبي القابضة»، إلى جانب صندوقين للاستثمار السيادي من سنغافورة، وهما «جي آي سي» و«تماسيك هولدينغ»، قد أبدوا اهتمامهم أيضاً بشراء حصة أقلية في امتياز «ستاربكس».

وأفادت «بلومبيرغ» بأن الجهة المالكة لامتياز «ستاربكس» تُقدر قيمته بنحو 15 مليار دولار، إلا أن المُشترين المُحتملين لحصة الأقلية في الامتياز يتوقعون أن تبلغ قيمته بعد إتمام الصفقة حوالي 11 مليار دولار.

وذكرت الوكالة أن بنك «جيه بي مورغان تشيس» الأمريكي يُدير الصفقة لصالح «مجموعة الشايع». وأضافت أن الصفقة ستتيح للمُشترين المُحتملين فرصة الوصول إلى حوالي 1700 منفذ يتبع «ستاربكس» في 14 سوقاً، تشمل مجموعة من أكبر الأسواق الناشئة على مستوى العالم، منها السعودية وروسيا وتركيا.

ولم تُعلق أي من «مبادلة» أو «القابضة» (ADQ) على الخبر.

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