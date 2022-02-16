مكتوم بن محمد: برؤية وتوجيهات محمد بن راشد القطاعات الحيوية في دبي تواصل تحقيق أداء استثنائي

المصدر: دبي - البيان

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قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل مختلف القطاعات الحيوية في دبي تقديم أداء استثنائي، يعكس مدى قوة ركائزها الاقتصادية الراسخة.

في مواجهة التحديات العالمية التي جلبتها جائحة «كوفيد 19»، التي بلغت مداها على مدار العامين الماضيين، ويسعدنا أن يكون مركز دبي المالي العالمي في مقدمة تلك القطاعات من خلال ما حققه من نتائج غير مسبوقة، ما يؤكد ريادة دبي للتعافي العالمي على الصعيد الاقتصادي والمالي».

جاءت تصريحات سموه بمناسبة إعلان مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أمس، تحقيقه أفضل أداء سنوي في تاريخه، ليواصل المركز دوره المحوري في دعم اقتصاد دولة الإمارات، علاوة على ترسيخ المركز لمكانته الرائدة كأحد أبرز اللاعبين الرئيسيين في القطاع المالي العالمي.

اقتصاد مرن

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: «امتلاك دبي لاقتصاد مرن ومتطور قائم على الإبداع؛ مكّن مركز دبي المالي العالمي من استكمال مسيرة النمو والتطور وتوسيع نطاق مجتمعه المالي رغم المستجدات العالمية سريعة التغير. مسيرة عمل جاد نجني ثمارها اليوم.

وإنجازات تؤكد نجاح استراتيجيات تم تطويرها بتقييم واقعي وموضوعي للمعطيات المحيطة.. ومصالح شركائنا كانت وستظل دائماً محل اهتمامنا وعملنا لإيجاد كافة البدائل اللازمة لكي نتقدم معاً نحو المستقبل المنشود».

وأكمل سموه: «الأداء القياسي لمركز دبي المالي العالمي في 2021، يجسد رصيد الثقة الكبير، الذي أسسه لدى مجتمع المال والأعمال سواء المحلي أو العالمي، فالنتائج القوية، هي نتاج شراكات المركز المتنامية مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، التي يحرص المركز على تعزيز أعمالها ببنية تحتية رفيعة المستوى، وأطر تنظيمية مرنة تمنحها حداً تنافسياً فعالاً على مستوى الصناعة المالية العالمية».

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بفضل رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد، سجل مركز دبي المالي العالمي أفضل أداء سنوي في تاريخه لعام 2021 ليحقق أهداف استراتيجيته لعام 2024 قبل موعدها بثلاث سنوات، حيث شهد المركز ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 25% إلى 3644 شركة، وزيادة الإيرادات السنوية بنسبة 16% إلى 897 مليون درهم».

وتابع سموه: «كما شهد المركز ارتفاع الأرباح التشغيلية إلى حدود 573 مليون درهم، وتجاوزت قيمة أصول المركز 14.8 مليار درهم، وزيادة مساحات التأجير بنسبة 73%، ومضاعفة عدد شركات التكنولوجيا المالية لتبلغ 503 شركات. دبي تسطر قصة نجاح جديدة لتعزز ريادتها في التعافي العالمي على الصعيد الاقتصادي والمالي». ​

وأعرب سمو رئيس مركز دبي المالي العالمي عن تقديره لجهود فريق العمل وما قدمه أعضاؤه من إسهامات، ترجمت رؤية القيادة الرشيدة إلى إنجازات ملموسة وكانت سبباً في تمكين المركز من تجاوز فترة صعبة واجهها العالم خلال الفترة الماضية، متمنياً للفريق مزيداً من التوفيق في تهيئة أفضل بيئة عمل ممكنة وتلبية كافة احتياجات مجتمع المركز الآخذ في التطور والنمو.

نجاح نوعي

وتفصيلاً، نجح مركز دبي المالي العالمي، العام الماضي، على الرغم من تحديات الجائحة العالمية، في تحقيق أهداف النمو المحددة في «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر خلال النصف الأول من 2021، الذي سجّل 996 شركة جديدة في المركز، وهو أعلى رقم يسجّل على الإطلاق خلال عام واحد بزيادة 36% مقابل سابقه 2020.

ويوازي هذا النمو في عدد الشركات المسجلة، أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط القيم المسجلة خلال العقد الماضي. فيما ارتفع العدد الإجمالي للشركات المسجلة النشطة من 2919 عام 2020 إلى 3644 شركة في 2021 بنمو 25%. وارتفع عدد الشركات التي تنشط في القطاع المالي والابتكار من 915 شركة عام 2020 إلى 1124 شركة الآن بزيادة 23%.

وخلال العام الماضي، قدّم مركز دبي المالي العالمي أداءً مالياً قوياً ساهم في تحقيقه أعلى مستويات الإيرادات السنوية والأرباح التشغيلية على الإطلاق. فقد ارتفعت الإيرادات 16% إلى 897 مليون درهم، مقابل 774 مليوناً في 2020، بزيادة 7% عن فترة ما قبل الجائحة في 2019، التي سجلت 838 مليوناً، التي كانت أقوى سنة مالية في تاريخ المركز.

وساهمت زيادة الإيرادات وتدابير ضبط التكاليف في تعزيز الأرباح التشغيلية، التي بلغت 573 مليوناً بزيادة 26% مقابل 2020، الذي بلغت أرباحه التشغيلية 457 مليوناً؛ بنمو 13% عن سابقه 2019 الذي بلغت أرباحه التشغيلية 510 ملايين.

وللمرة الأولى على الإطلاق، تجاوزت قيمة إجمالي الأصول 14.80 ملياراً (4 مليارات دولار)، ما يعكس بوضوح قوة الوضع المالي الذي يتمتع به المركز. فيما واصل مركز دبي المالي العالمي الاستفادة من الإقبال القوي على مرافقه، عالمية المستوى، ذات الموقع الاستراتيجي. وخلال العام، تم تأجير 350 ألف قدم مربعة إضافية من المساحات التجارية ضمن المركز، مقابل 201.9 ألف قدم مربعة في 2020، بزيادة 73%.

ومن بين قائمة الشركات المسجلة، يحتضن المركز 17 بنكاً من أصل أفضل 20 بنكاً في العالم، و25 من أصل أهم 30 بنكاً من البنوك ذات الأهمية النظامية عالمياً، و5 من أصل أفضل 10 شركات تأمين، و5 من أصل أبرز 10 شركات في مجال إدارة الأصول، وغيرها العديد من شركات المحاماة والاستشارات الرائدة عالمياً.

نمو كبير

وحقق مركز دبي المالي العالمي، نمواً كبيراً عبر مختلف قطاعات أعماله، بما فيها الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول والخدمات المهنية. فجاء العدد الأكبر من المتعاملين الجدد من قطاعي التكنولوجيا المالية والابتكار. وخلال 2021، ازداد عدد هذه الشركات من 303 إلى 503 شركات.

وتشتمل قائمة الشركات البارزة التي انضمت للمركز العام الماضي على: «إير ليكوايد ميدل إيست آند إنديا هولدنغ ليمتد»، و«بينتال غرين أوك أدفايزرز» (المملكة المتحدة)، و«موانئ دبي العالمية للخدمات المالية»، و«دوال كوربوريت ريسك ليمتد»، و«جنرال ري إنشورنس إيه جي»، و«هاودن إنشورنس بروكرز ليمتد»، و«هاينز»، و«ماموباي»، و«ريتشمونت»، ومركز «ثندر بيرد» العالمي للابتكار.

وارتفع إجمالي قيمة الأصول المصرفية المحجوزة في المركز إلى 198.5 مليار دولار، مقابل 189.4 ملياراً في 2020، بزيادة 5%، ويمثل ذلك أكثر من 20% من إجمالي الأصول المصرفية المُوحّدة للقطاع المالي في دولة الإمارات. وارتفع إجمالي عمليات الإقراض التي أجرتها شركات المركز إلى 108.1 مليارات دولار العام الماضي، مقابل 64 ملياراً في العام الأسبق، بزيادة 69%.

فيما استثمر مديرو محافظ إدارة الثروات والأصول في المركز، 151.4 مليار دولار، مقابل 145.6 ملياراً في 2020، بزيادة 4%. وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين 1.8 مليار دولار، بارتفاع من 1.7 ملياراً في 2020، بزيادة 8%.

مرحلة جديدة

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تمكّن اقتصاد دبي من التعافي بسرعة أكبر بالمقارنة مع العديد من الاقتصادات العالمية في أعقاب جائحة «كوفيد 19». فقد لعب المركز المالي دوراً مهماً في حفز هذه المرحلة الجديدة من النمو مع مساهمته بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدبي». وتابع: «سوف نركز في العام الجاري على دفع عجلة الاقتصاد المستقبلي من خلال جذب المزيد من استثمارات القطاع المالي إلى دولة الإمارات».

أداء استثنائي

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «قدم المركز أداءً استثنائياً خلال 2021، ونجح في تحقيق أهداف النمو المحددة في استراتيجيته 2024، قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر. ما يعتبر إنجازاً مبهراً بالنسبة لأي مركز مالي عالمي في ضوء البيئة الحالية للاقتصاد الكلي العالمي».

وتابع: «نتوقع أن تسهم المنهجية التي نعتمدها في مساعدة دبي على إرساء مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن ترسيخ مكانتنا بصفتنا المركز المالي الرائد في المنطقة».

وجهة رائدة

ويواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته مجتمعاً نابضاً للأعمال والترفيه، مع وصول عدد تجار التجزئة والمطاعم إلى 367، منها 80 وحدة جديدة تم إطلاقها في 2021. وقام المركز المالي بتنظيم برنامج متكامل من الأنشطة الفنية والثقافية بمجرد تخفيف القيود المفروضة بسبب «كوفيد 19»، بما في ذلك استضافة معرض «آرت دبي»، كأول معرض فني دولي يقام بحضور شخصي في أعقاب الجائحة.

وقد تمكّن الزوار على مدار شهر كامل من استكشاف معارض من جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا بما في ذلك لبنان، وفلسطين، وتركيا، والسعودية، والهند، وفيتنام، والفلبين؛ الأمر الذي يؤكد التزام المعرض بتوفير سوق ومنصة مادية للفنانين والمعارض من جميع أنحاء العالم.

وخلال 2021، رحّب مركز دبي المالي العالمي، بانضمام أكثر من 18 مطعماً فاخراً، بالإضافة إلى عدد من العلامات التجارية العالمية بعضها حصري بدبي. فيما عقد اتفاقية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة للترويج للفعاليات والمهرجانات الرئيسية في إمارة دبي، وذلك لترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة.

«استراتيجية 2030» تدعم استدامة النمو

خلال العام الماضي، أطلق مركز دبي المالي العالمي «استراتيجية 2030»، التي تعكس أهمية دور المركز في دعم النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ المكانة المتميزة، التي تتمتع بها دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للشركات المالية الرائدة وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار. وتتبنى هذه الاستراتيجية القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن الواجبات والمسؤوليات الموسّعة للمركز.

كما أنها تعمل على ترسيخ قيم الكفاءة والشفافية والنزاهة. وكجزء من الاستراتيجية، تم تدشين مركز «إنوفيشن هب»، الذي يشكّل أكبر منظومة لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة، وقد تمكن «إنوفيشن هب» من تحقيق نجاح مذهل، لدرجة أن مركز دبي المالي العالمي سيقوم بتنفيذ خطة توسعة لـ«إنوفيشن هب» بواقع 3 أضعاف، لتصبح مساحته الإجمالية 315 ألف قدم مربعة بنهاية 2023.

وبات المركز يحتضن أكثر من 500 شركة متخصصة في التكنولوجيا والابتكار، تتراوح بين شركات ناشئة وأخرى من كبريات الشركات العالمية، أي أكثر من 60% من إجمالي شركات التكنولوجيا والابتكار المتواجدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتم إنشاء لجنة الابتكار في مركز دبي المالي العالمي، التي تجمع نخبة من المختصين العالميين والإقليميين من القطاع المالي والأوساط الأكاديمية والجهات التنظيمية لصياغة مستقبل القطاع المالي. فيما أطلق المركز المالي ومؤسسة دبي للمستقبل، «صندوق حي دبي للمستقبل»، بقيمة مليار درهم؛ لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للشركات الناشئة ورأس المال الاستثماري.

وتساهم «استراتيجية 2030» الطموحة في ترسيخ مركز دبي المالي العالمي، مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار، بما يمكّنه من مضاعفة حجمه، وزيادة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

فيما تم استقبال أكثر من 900 طلب للمشاركة في الدفعة السادسة من برنامج (مسرّع التكنولوجيا المالية) - «فينتك هايف»، قبل أن تستقر القائمة النهائية على 44 شركة تنشط في مجالات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية. وركزت ابتكارات هذه الشركات على أبرز مجالات الابتكار التكنولوجي؛ بما فيها الخدمات المصرفية المفتوحة.

والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا التنظيمية، والمحافظ والمدفوعات، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأدوات تقييم الائتمان، وغيرها. إذ ضمت دفعة 2021، شركات من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والهند، وسنغافورة، وفرنسا، والإمارات. وشهد البرنامج، مشاركة أكثر من 163 شركة منذ إطلاقه عام 2017.

وتمكّن خريجو برنامج (مسرّع التكنولوجيا المالية) - «فينتك هايف»، من جمع تمويل تخطّى 530 مليون دولار بزيادة 76% عن العام السابق (298.8 مليوناً)، الأمر الذي مكّن الشركات الناشئة من توسيع أعمالها بوتيرة سريعة.

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