«إيفست»: 5 نصائح للمستثمرين عند التداول عبر الإنترنت

المصدر: أبوظبي – البيان

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يعد التداول أونلاين شكلاً من أشكال التقدم والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في السنوات الأخيرة. ومن أبرز جوانب التداول أونلاين في أسواق المال العالمية هو تداول أسواق الأسهم التي احتلت حيزاً مهماً في حياة الكثير منا، لا سيّما وقت الجائحة، وذلك لتوليد مصادر دخل إضافية ذات عوائد جيدة.

وقال علي حسن، الرئيس التنفيذي لشركة إيفست للتداول، إنه خلال منتصف عام 2020 توافدت نسب مرتفعة من المتداولين للدخول في عالم التداول وسوق الأسهم والبورصات، حيث انخفضت أسعار الأسهم بشكل ملحوظ مقارنةً عن ما كانت عليه سابقاً، وظهرت أساليب مبتكرة جداً لتداول للأسهم عبر الإنترنت المعروفة باسم «تداول الأسهم بعمولة 0%»، والتي تعني، على غير المألوف في هذه الصناعة، أن المستثمر يستطيع الاستثمار في هذه الأسهم دون أن يدفع تكاليف وعمولات إضافية على تبييت الصفقات.

جيل جديد

وأشار إلى أن دراسة أجراها تشارلز شواب كشفت عن أن 15% من جميع المستثمرين في سوق الأسهم الأمريكية بدأوا في سوق الأسهم عام 2020، ما أدى إلى ظهور جيل جديد من المستثمرين متحمسين للحصول على الأرباح والتعمق في هذا السوق، الأمر الذي يؤدي إلى وقوعهم في أخطاء قد تكلفهم الكثير أو حتى خسارة كل ما تم الحصول عليه أثناء التداول.

وقدم علي حسن أهم 5 نصائح للمستثمرين، وهي ضرورة الحذر من اختيار الأسهم ذات الخطورة العالية في عمليات التداول، فعلى الرغم من أن هذه الأسهم يمكن أن يكون لها أرباح أكبر، لكنها محفوفة بالمخاطر أيضاً، وهذا يعني أن خسائر هذا النوع من الأسهم كبيرة جداً أيضاً، الأمر الذي قد يعرضك إلى خسائر فادحة. قد يرى البعض ضرورة الاستثمار والتداول في هذا النوع من الأسهم والأدوات المالية، إن كان ولا بد، فمن الضروري العمل ضمن خطة واضحة لإدارة المخاطر والالتزام بها.

مخاطر أعلى

وأوضح علي حسن أن النصيحة الثانية تتمثل في لجوء بعض المستثمرين إلى القيام بعمليات تداول كثيرة في فترة زمنية قصيرة، ولا مانع من ذلك، لكن عمليات التداول قصيرة المدى قد لا تحقق الأهداف المطلوبة، إذ إن التداول قصير الأجل محفوف بمخاطر أعلى، وفرصة انعكاس الأسواق على المتداول قد تكون أكبر.

وأشار إلى أن النصيحة الثالثة هي التعرف على الشركة والاطلاع على معلومات حولها قبل القيام بأي تداولات، ما من شأنه أن يساعد في اتخاذ قرار التداول بشكل عقلاني ومبني على حقائق وأرقام.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة إيفست للتداول على أن النصيحة الرابعة تتمثل في ضرورة ألا يقوم أحد باقتراض الأموال من أجل التداول والاستثمار، أو من خلال استخدام أموال مخصصة لأمر محدد، فيما كانت النصيحة الخامسة الأخيرة بضرورة وضع خطة تداول للمساعدة في اتخاذ قرارات تداول منطقية، وتحديد معايير التداول المثالية.

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