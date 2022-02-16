الاتحاد للشحن تطلق مبادرة «فوريفر هوم» لدعم جهود إنقاذ الحيوانات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، عن إطلاق مبادرة فوريفر هوم غير الربحية لدعم جهود نقل الحيوانات المعرضة للخطر، حيث تلتزم الاتحاد للشحن وفقاً لهذه المبادرة بالنظر في طلبات المنظمات المعنية بإنقاذ الحيوانات وحمايتها، والمساهمة في دعم توجهاتها ذات الجوانب الإيجابية المتعددة في هذا المجال.

القائمة الحمراء

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بدر آل علي مدير تجاري أول لشؤون دولة الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في الاتحاد للشحن: «تعكس فوريفر هوم رغبة الاتحاد للشحن في المساهمة في مهمات نقل الحيوانات وإنقاذها، بما فيها الحيوانات المُهملة والتي تم إنقاذها من قبل السلطات، لاسيما الحيوانات المنزلية الأليفة والأنواع المهددة بالانقراض.

في إطار القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض؛ وسايتس، المعاهدة متعددة الأطراف لحماية النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض. وتضمن هذه الرؤية إجراء جميع مهمات الإنقاذ بإشراف منظمات مُعتمدة ومرموقة، بما يتماشى مع الأخلاقيات ومبادئ الامتثال التي تعتمدها مجموعة الاتحاد للطيران».

وتعزز المبادرة سياسة رعاية الحيوان وحماية الحياة البرية لدى الاتحاد للشحن التي تتعهد بتحديد وتنفيذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في منع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وتشجيع السياحة المسؤولة والمستدامة.

وأضاف آل علي: «تتميز الاتحاد للشحن بسجل حافل في مجال حماية الحيوانات باعتبارها واحدة من أولى شركات الطيران التي وقعت على إعلان فريق عمل متحدون من أجل الحياة البرية المختص بنقل الحيوانات.

وتأتي المبادرة لتؤكد على هذا الالتزام وتوسّع نطاقه ليشمل جميع أنواع الحيوانات، كالحيوانات الأليفة وخيول السباق والأنواع الغريبة. وسيتم بذل العناية الواجبة في التعامل مع جميع طلبات الإنقاذ التي ستتيح، في حال الموافقة عليها، لمنظمات إنقاذ الحيوانات والأفراد نقل هذه الحيوانات وفق أفضل الخدمات والأسعار».

حلول مخصصة

وتوفر منتجات الاتحاد للشحن، مثل لايف أنيملز وسكاي ستيبلز، حلولاً مخصصة لنقل الحيوانات والخيول على مختلف المستويات، من نقل الحيوانات الأليفة المنزلية إلى المشاركة في المشاريع العالمية للحفاظ على الحيوانات. كما تؤكد الاتحاد للشحن على التزامها بجميع المتطلبات التنظيمية، من خلال اتخاذ أفضل التدابير لنقل جميع أنواع الأحياء البرية من خلال المناولة المخصصة، وتوفير ألواح وعربات للحمل والنقل بإشراف موظفين مدربين تدريباً خاصاً.

وحصل منتج لايف أنيملز الذي أطلقه الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، على شهادة مركز تميز المدققين المستقلين من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، مما يعزز مكانة الشركة وثقة العملاء بمستوى الخدمات الرفيعة التي تقدمها الاتحاد للشحن فيما يتعلق بالحيوانات الحية.

ويساهم إطلاق المبادرة في ترسيخ التزام الدولة بحماية الحيوانات، لا سيما بعد انتخاب الناشطة البارزة في مجال حماية البيئة، رزان المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي والعضو المنتدب لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، رئيسةً للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في سبتمبر الماضي.

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