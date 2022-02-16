فرهاد عزيزي: دبي تتعامل بنجاح كبير مع المخزون العقاري

المصدر: دبي- سيد صالح

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أكد فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري أن دبي تتعامل بنجاح كبير مع زيادة المخزون من الوحدات العقارية لديها.

وأدلى عزيزي بتصريحات في مقابلة إعلامية نشرتها وكالة «بلومبيرغ»، تطرق فيها إلى عمل اللجنة الحكومية، التي تأسست قبل تفشي «كوفيد 19»، وتضم في عضويتها بعضاً من أكبر شركات التطوير العقاري في دبي، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات بالإمارة.

وذكر فرهاد عزيزي أن اللجنة تتطلب حالياً أن تلتزم شركات التطوير العقاري في دبي بتواريخ مُحدّدة لتسليم مشروعاتها، وإلا ستتعرض لجزاءات عند التأخير، موضحاً أن شركات التطوير العقاري في الإمارة باتت مُلزمة حالياً بإكمال نسبة 50% من العمليات الإنشائية في كل مشروع قبل أن تستفيد من حسابات الضمان الخاصة بها، بالمُقارنة مع نسبة 20% فقط قبل تأسيس اللجنة.

وقال: «حققت اللجنة تغييرات على نحو هائل. إنها جعلت من الصعوبة الشديدة بمكان على أي شخص أن يُصبح مُطوراً عقارياً».

وأضاف عزيزي: «يؤدي ذلك إلى إحداث تحكم تلقائي في المعروض، لذا، فإن الأمور باتت تُدار الآن على نحو أفضل»، لافتاً إلى خطط «عزيزي للتطوير العقاري»، وأفاد بأنها لا تنوي الآن طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي، إلا أنها قد تُحيي خططها، لإصدار صكوك بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف: «نخوض بالفعل مُباحثات لتحديد قطعة الأرض الأفضل لمشروعنا العقاري المُقبل، وبمجرد أن نفعل، سنتابع خططنا لطرح الصكوك، كي تساعدنا في تنفيذ المشروع».

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