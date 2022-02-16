«أو زد كيه» ترغب بتصدير 500 ألف طن قمح سنوياً للإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

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أفادت «الشركة المتحدة للحبوب»، الشركة التابعة للحكومة الروسية والمتخصصة في الخدمات اللوجستية العصرية وصادرات الحاصلات الزراعية الروسية، بأن ثمّة إمكانية مُتاحة في الوقت الراهن لإرسال شحنات سنوية من القمح الروسي بحجم 500 ألف طن إلى الإمارات.

وبحسب بيان صحافي أصدرته أمس الشركة الروسية المعروفة اختصاراً باسم «أو زد كيه»، ونشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن الشركة تبحث أيضاً تأسيس مركز تجاري لها في الإمارات.

وذكرت «أو زد كيه» في بيانها أنها ستبدأ مشروعاً مشتركاً مع مصر خلال العام الجاري، وأفادت بأنها تخطط لتصدير 500 ألف طن من القمح الروسي سنوياً إلى الإمارات من خلال هذا المشروع.

وتطرقت «أو زد كيه» في بيانها إلى خطط الحكومة الروسية لشراء الحبوب والسكر وتصديرها من خلال الشركة، ووصفت هذه الخطط بأنها «إشارة إيجابية إلى السوق، وستساعد في المستقبل على التخفيف من حدة تأثير الارتفاع الراهن في أسعار السلع العالمية على الأسواق المحلية».

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