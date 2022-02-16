سعيد الطاير: «دراجون أويل» تطمح لمزيد من النجاح بمصر في الفترة المقبلة

المصدر: دبي- البيان

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أعرب معالي سعيد الطاير رئيس مجلس إدارة «دراجون أويل» عن سعادته بإعلان «دراجون أويل» عن أول اكتشافاتنا النفطية في مصر، مؤكداً أن الشركة تطمح لمزيد من النجاح، خلال الفترة المقبلة مع مواصلة العمل، لإطلاق المزيد من الاكتشافات بشكل مستدام في السوق المصري الواعد، وخلق قيمة طويلة الأجل، ما يعود بالنفع على الجميع.

وأعلنت شركة «دراجون أويل» منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، عن كشف نفطي جديد لها في خليج السويس بجمهورية مصر العربية، وتبلغ الاحتياطات المقدرة للكشف الجديد نحو 100 مليون برميل، ويعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس في 20 عاماً.

وجاء الإعلان على هامش الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجيبس 2022»، التي تعقد على مدى 3 أيام بمركز مصر الدولي للمعارض.

وأضاف سعيد الطاير، إن الاكتشاف الجديد يأتي في إطار التعاون الوثيق والعلاقات الأخوية المتميزة، التي تربط بين الإمارات ومصر في ظل توجهات وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ويعتبر الحقل النفطي الجديد أول اكتشاف لشركة «دراجون أويل»، منذ أن أصبحت لاعباً فاعلاً في قطاع البترول في مصر، بعد أن استحوذت على 100% من أصول شركة «بى بى» البريطانية في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

بعد اقتصادي

وأضاف: إن الاكتشاف سيضيف بعداً اقتصادياً جديداً لإمارة دبي ومصر، لما للصناعة النفطية من أهمية بالغة منقطعة النظير على المستوى العالمي لدورها في ازدهار وتقوية ودعم القطاعات الاقتصادية والتنموية الحيوية الأخرى.

وأعرب الطاير عن سعادته البالغة لإتاحة الفرصة للمؤسسات الإماراتية المهتمة بالبحث والتنقيب عن النفط والغاز في المساهمة في تعزيز مسيرة الصناعة البترولية في مصر، وجعل هذه الصناعة رافداً حيوياً للاقتصاد المصري.

نمو وتوسع

وبدوره قال المهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»: تستعد الشركة لاستكمال النمو والتوسع في السوق المصري خلال العام الحالي، عبر الاستمرار في تكثيف أعمال الاستكشاف وتنمية الحقول وإصلاح الآبار لزيادة إنتاج حقول بترول خليج السويس، مستهدفة رفع كميات الإنتاج اليومي هناك بين 65 إلى 70 ألف برميل يومياً مقابل متوسط 60 ألف برميل العام الماضي، وتسمح الملاءة المالية للشركة بالقيام بمزيد من التوسعات والاستكشاف في عدة مناطق.

وأكد أن «دراجون أويل» تتشاور مع الهيئة العامة للبترول المصرية لمزيد من الخطط لتطوير حقل «الوصل» الذي يتطلب المزيد من الاستثمارات الجديدة في مرافق الإنتاج والبنية التحتية والحفر.

وأفاد الجروان بأن الحقل سيتم إضافته إلى محفظة شركة بترول خليج السويس (جابكو)، ومن المتوقع أن يزيد إنتاجه بنسبة 20% عند تنفيذ خطط التطوير، ويعد هذا النجاح مدخلاً لمزيد من الاستكشافات في خليج السويس كجزء من خطط «دراجون أويل» الكبرى لزيادة الإنتاج في المستقبل القريب من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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