عبدالله النعيمي «رجل العام المهني في قطاع التأمين»

المصدر: دبي- البيان

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حصل عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين على جائزة «رجل العام المهني في قطاع التأمين»، في حفل توزيع جوائز التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون دبي. وتُمنح هذه الجائزة المرموقة تقديراً للإنجازات البارزة، التي حققها متخصصو التأمين المتميزون في مختلف أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي هذه المناسبة قال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين: «يشرفني تسلم هذه الجائزة إلى جانب عدد كبير من المهنيين المتميزين والأكفاء. أود أن أعرب عن عميق شكري وامتناني للجنة التحكيم لتقديرها التزامنا بخدمة الأشخاص في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام».

وأضاف: في شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين نسعى جاهدين على الدوام لرفع معايير خدماتنا حرصاً منا على تقديم الدعم الأفضل لعملائنا. يؤدي التأمين، في رأيي، دوراً مهماً في ضمان راحة البال للمجتمع، وهذا دور ألتزم به أنا وفريق العمل.

وقد فاز النعيمي بهذه الجائزة تقديراً لخبرته على مر السنين، فهو صاحب باع طويل من العمل الدؤوب في قطاعات الخدمات المالية، والتأمين، والتجارة، والنفط والغاز لما يزيد عاى 25 عاماً، ويوظف خبرته الراسخة في إدارة التحول الشامل من بدايته حتى نهايته، بغية تحقيق أهداف الربحية مع إبقاء الكلفة عند حدها الأدنى، وتحقيق العائد الأقصى على الاستثمار.

تُمنَح جوائز التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقديراً للإنجازات الرائدة، التي يحققها العاملون في قطاع التأمين وإعادة التأمين والوساطة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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