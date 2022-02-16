غرفة تجارة دبي تكرم أعضاء شبكتها للاستدامة للعام 2021

المصدر: دبي ـ البيان

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كرمت غرفة تجارة دبي أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة على إنجازاتهم في 2021، وذلك خلال حفلٍ افتراضي نظمته مؤخراً بمشاركة أكثر من 96 مشاركاً. يأتي ذلك في إطار جهود غرفة تجارة دبي لإبراز ريادة الشركات في مجال الممارسات المسؤولة والمستدامة، واستجابتها للتحديات التي أوجدتها جائحة كوفيد 19، وتقديراً لجهودهم البارزة في تأسيس أجندة للنشاطات المجتمعية المؤسسية تكون فائدتها على المجتمع والقطاع الخاص.

شارك في التكريم الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي، بالإضافة إلى أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة، وصناع القرار والخبراء والمختصين في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية.

وتمثل شبكة غرفة دبي للاستدامة منصةً أساسيةً لمجتمع الأعمال لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وهي بمثابة نادٍ يجمع جميع الشركات المهتمة بمجال الممارسات الاجتماعية المسؤولة والمستدامة، حيث ارتفع عدد أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة إلى 77 شركة مع انضمام 18 شركة جديدة إلى الشبكة، وتأسيس 9 فرق عمل جديدة ضمن الشبكة في 2021.

وخلال كلمته في الحفل التكريمي الافتراضي، أثنى رتاب على جهود أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة العام الماضي، ونجاحهم في تبني ممارسات الأعمال المسؤولة والمستدامة والاستجابة للتحديات خاصة خلال فترة الجائحة، مشيراً إلى أن الشبكة تمثل أداة فعالة لنشر أفضل الممارسات المستدامة، والخروج بحلول مستدامة لتحديات يواجهها القطاع الخاص فيما يتعلق بمختلف نشاطاته وعملياته وتأثيراتها على عمليات الشركات التشغيلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور كامل ملاحي، مدير أول مركز أخلاقيات الأعمال، أن الشبكة نظمت 15 فعالية افتراضية خلال العام الماضي، شارك فيها أكثر من 15,000 مشارك من القطاعين العام والخاص، ناقشوا خلالها مواضيع مختلفة تهم مجتمع الأعمال وتشمل الصحة العقلية والنفسية للموظفين وضمان استمرارية سلسلة التوريد المستدامة والاقتصاد الدائري والمباني الخضراء والتوطين والسلامة على الطرق وحلول الدفع الفوري، معتبراً أن شبكة الاستدامة هي المنصة المثالية لتحفيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ونشر ثقافة الاستدامة في مجتمع الأعمال في دبي لمواكبة المتغيرات العالمية.

وشملت قائمة المتحدثين في مختلف الفعاليات والندوات الافتراضية التي نظمتها الشبكة العام الماضي كلاً من روشي شارما، رئيس الشؤون المالية في شركة «هيماتريكس»، وسارة أحمد، مدير التنوع والاندماج في بنك الإمارات دبي الوطني.

وشهد العام الماضي إطلاق فريق عمل الدفع الفوري للمقاولين الفرعيين والموردين مبادرة «ميثاق الدفع الفوري لغرفة دبي» لتشجيع الشركات على التوقيع والالتزام بالمبادئ الرئيسية للمدفوعات في الوقت المناسب والمدرجة أيضاً ضمن الالتزامات السبعة للميثاق ومعالجة ثقافة التأخير في السداد من خلال تقديم مثال إيجابي. ويذكر أن أكثر من 35 شركة وقعت على الميثاق للتعبير عن تضامنها مع هذه المسألة.

كما قدم أعضاء الشبكة معارفهم وخبراتهم العملية، وأسهموا في تطوير محتوى مجموعات الأدوات التثقيفية المختلفة وقوائم المراجعة والأدلة الإرشادية التي تساعد مجتمع الأعمال في الإمارة على تحسين وتطوير ممارساتهم الحالية أو تغييرها تماماً وفقاً للعملية المنهجية المقدمة.

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