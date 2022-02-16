الإنشاءات البترولية الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع «إنبي» المصرية لاغتنام الفرص المتاحة في المنطقة

المصدر: القاهرة - البيان

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وقعت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية، التابعة لشركة الجرافات البحرية الوطنية مذكرة تفاهم مع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) للتعاون في مشاريع تعود بالفائدة على الطرفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، على هامش «مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول» (إيجبس)، المقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة. ووقعها المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية؛ والمهندس محمد عبد العزيز، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة «إنبي»؛ بحضور المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية؛ وعدد من كبار مسؤولي الشركتين. وتهدف المذكرة إلى دعم قطاع الصناعات البترولية عموماً، وحفز خطط النمو الطموحة للطرفين.

وقال المهندس ياسر زغلول: «تبرز هذه الاتفاقية دور مجموعاتنا كشريك ملتزم بتوثيق الصلات التي تجمع الإمارات بمصر من خلال خطط توسعية متبادلة المنفعة. وتركز المجموعة على دورها كمساهم في مسيرة تطور أمتنا عبر دفع عجلة تطوير البنية التحتية الحيوية كالموانئ ودعم قطاع الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة وتحول القطاع. كما نوظف الحلول المتاحة لتنويع مصالح أعمالنا. وفي ضوء هذه الأهداف، نرى في شركة «إنبي» الهندسية شريكاً استراتيجياً موثوقاً ونتطلع إلى التعاون معهم على مشاريع تعود بالفائدة لكلينا».

وأضاف: «تمتلك المجموعة كفاءات متنوعة تلبي جميع متطلبات تطوير البنية التحتية الوطنية في قطاعي الطاقة والأعمال البحرية. وتشمل مجالات العمل الاستراتيجية التي تركز عليها المجموعة: أعمال التجريف والمشاريع البحرية المدنية، والتي تغطي أسطول الجرافات، وتطوير الموانئ والمشاريع المدنية؛ وأعمال قطاع الطاقة، والتي تغطي أعمال التكرير والبتروكيماويات، والعمليات البرية، والطاقة المتجددة، وتحول قطاع الطاقة، والصيانة والإصلاحات الدورية، إضافة إلى المبادرات المشتركة مثل عمليات المسح وأعماق البحار، وإيقاف التشغيل، والرافعات الثقيلة».

وقال المهندس أحمد الظاهري: «يقوم هذا التعاون على تبادل الخبرات والمعارف وإقامة شراكات تعود بمنافع متبادلة في إطار سيناريو عالمي تتغير فيه دينامية الأعمال والمعطيات الميدانية يومياً. وإذ تثق شركتنا بقدرتها على لعب دور حيوي في هذه الاتفاقية، فإننا نسعى من خلالها إلى توسيع نطاق حضورنا في مصر، فيما نتطلع قُدماً إلى مضافرة الجهود مع شركة «إنبي» لفتح الأفق أمام الفرص المستقبلية في سائر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ووفقاً لبنود المذكرة، يتعاون الطرفان على تنفيذ المشاريع المتفق عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستكشاف فرص توطيد التعاون بينهما والتي تصب في تحقيق أهدافهما، وتقييم مصالح الطرفين قبل المضي قدماً في أنشطة ذات صلة أو ترتبط بمشاريعهما المرتقبة في المنطقة.

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