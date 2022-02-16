22 شركة تشيلية تتطلع للتوسع في المنطقة عبر جلفود 2022

المصدر: دبي - البيان

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تشارك تشيلي في معرض «جلفود 2022»، الحدث السنوي المتخصص في الأطعمة والمشروبات، وذلك من خلال 22 شركة تشيلية تمثل مجموعة متنوعة من فئات الأغذية من الحبوب إلى الأعمال التجارية الزراعية، بهدف تعزيز صادراتها إلى مختلف أنحاء المنطقة، انطلاقاً من دبي.

وقال مسؤولون من تشيلي إن العديد من الشركات المشاركة في دورة هذا العام من جلفود، يتواجدون في الأسواق الإقليمية من خلال شراكات مع موزعين. وأشار فيليب ريبيتو، المفوض التجاري ومدير الجناح التشيلي في إكسبو 2020 دبي إلى أن قطاع الأغذية والأعمال التجارية الزراعية في تشيلي يتسم بأنه قطاع متنوع يضم عدداً كبيراً من المنتجات. وتصدّر الشركات العاملة في هذه القطاعات منتجاتها بنجاح إلى العديد من البلدان حول العالم، حيث تستحوذ على حصص سوقية كبيرة فيها. وتأتي مشاركتنا في جلفود لتعزيز صادراتنا أكثر إلى دول الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي.

وتعتبر الإمارات ثامن أكبر سوق تصديري للمنتجات التشيلية على مستوى العالم بحصة 22%. وتمثل شركات تشيلي المشاركة بالمعرض، المناطق الزراعية الرئيسية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية وهي «كوكويمبو» و«فالبارايسو» و«ميتروبوليتان» و«أوهيغينز» و«أراوكانيا» و«لوس ريوس».

وأضاف ريبيتو: تمكنت تشيلي من إحداث تطوير كبير بصادراتها خلال العقود الماضية وبالتالي، حظيت المنتجات مثل الفاكهة المجففة وغيرها من المنتجات الأخرى بقبول عالمي واسع النطاق، ونحن هنا الآن للاستفادة من هذه السمعة الطيبة التي اكتسبناها من أجل التوسع في أنحاء الشرق الأوسط.

وسجلت صادرات المنتجات التشيلية إلى الشرق الأوسط، التي يتم عرضها في جلفود 2022، ارتفاعاً بنسبة 13% في القيمة و5.7% من حيث الحجم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ديسمبر 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه. وختم ريبيتو بقوله إن المنتجات التشيلية مشهورة بجودتها العالية واستدامتها، حيث تحولنا من استخدام مصادر الطاقة التقليدية في عمليات الإنتاج إلى مصادر الطاقة الشمسية بمرافق الشركات التشيلية.

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