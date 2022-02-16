أكسا الهلال الأخضر تغير اسمها إلى «حياة»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين تغيير اسمها إلى شركة حياة للتأمين، بعد الموافقة على ذلك من قبل الجهات التنظيمية المحلية، ويأتي التغيير بعد قرار خروج أكسا من الشرق الأوسط في سبتمبر 2021.

ومنذ عام 2014 قدمت أكسا الهلال الأخضر برامج للتأمين على الحياة والتأمين الصحي للأفراد والشركات في الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، ويعكس الاسم الجديد «حياة» الاتجاه الجديد النشط لشركة التأمين على الحياة، وستصاحبها هوية بصرية جديدة، لاستكمال الحلول الرقمية المبتكرة للشركة، ولا توجد تغييرات أخرى على شركة التأمين المدرجة في أبوظبي، مع عدم وجود تأثير على العملاء أو المنتجات أو الشركاء أو الموظفين الحاليين.

وقال محمد الصغير، الرئيس التنفيذي لشركة «حياة»: متحمسون للغاية لهذا التغيير، الذي يدعم تركيزنا الاستراتيجي على ابتكار المنتجات والاقتراحات الرقمية في التأمين على الحياة والادخار والتأمين الصحي. نظراً لكوننا جزءاً لا يتجزأ محلياً، من خلال الخبرة الفنية القوية والعلاقات مع قادة الابتكار الرقمي، فنحن متخصصون في الإمارات في هذه القطاعات وفي تقديم الحلول وتقريبها من عملائنا. ستستمر «حياة» في تقديم نفس المنتجات والخدمات، إضافة إلى محفظة منتجات متطورة جديدة في كافة خطوط الأعمال، ويقع المقر الرئيسي لشركة حياه للتأمين في أبوظبي، وسيتم تغيير العلامة التجارية لشركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين إلى «حياة» خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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