«هلب أي جي» تتعاون مع «سايبر أرك» لتقديم حلول جديدة لأمن الهويات في الإمارات والسعودية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «هلب أي جي»، ذراع الأمن السيبراني التابع لـ«اتصالات ديجيتال» ضمّ خدمة جديدة إلى محفظتها بهدف تحسين الأمن لعملائها من خلال التركيز على تخفيف المخاطر المرتبطة بالهوية. ومع «سايبر أرك»، الشركة العالمية في مجال أمن الهويات، باتت اليوم «هلب أي جي» تقدّم منصّة أمن الهويات الأكثر شمولية لعملائها في الإمارات والسعودية. وتوفر منصّة «سايبر أرك» لأمن الهويات توفير الوصول الآمن عبر أيّ جهاز وفي أي مكان وفي الوقت المناسب. وبالتالي فإن هذه المنصّة المرتكّزة على إدارة الوصول المتميّز تساعد الشركات على تأمين الوصول إلى بيانات الأعمال والبنية التحتية الأساسية، وحماية القوى العاملة الموزعة، وتسريع الأعمال عبر البيئات السحابية.

وقال ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي في «هلب أي جي»: من خلال ضم ما توفره «سايبر أرك» إلى مجموعة الحلول والخدمات التي نقدّمها، أصبح بإمكاننا اليوم منح عملائنا عروض الأمن الأكثر شمولاً لجميع الهويات، سواء البشرية أو الآلية. وتسمح لنا هذه الشراكة بالاستفادة من قدرات «سايبر أرك» في القطاع حيث نقدم خدمة مُدارة متكاملة كجزء من مهمتنا المستمرة لترسيخ مكانتنا كمزود خدمات الأمن السيبراني الرائد في المنطقة. وتكمّل «سايبر أرك» محفظة «هلب أي جي» من خلال زيادة التركيز على الأمن السيبراني ليشمل أمن الهويات. فقد باتت الشركات توفّر بيئات معقّدة وهجينة لدعم العمل عن بعد والتحوّل الرقمي، وقد أصبح العدد الكبير من بيانات الاعتماد والأسرار والهويات التي تمّ إنشاؤها كجزء من هذه المبادرات هدفاً متزايداً لمرتكبي الجرائم السيبرانية.

وقال كريغ هاروود، المدير الإقليمي للمبيعات في «سايبر أرك» لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط: من شأن تعاوننا مع «هلب أي جي» أن يوسّع إطار تقديماتنا في مجال حلول أمن الهويات لعملائنا المتزايدين في المنطقة. ففي الهجمات السيبرانية الأكثر خطورة في العالم، غالباً ما تكون نقطة الإصابة الأولية هويّة واحدة مخترقة، سواء كانت تلك بشرية أم آلية. وبالاستفادة من نموذج الثقة المعدومة ومبدأ الامتياز الأقل، تعمل منصة «سايبر أرك» على مراقبة وإدارة كيفية الوصول إلى البيانات والأصول الحرجة لضمان أمن جميع أنواع المستخدمين بشكل أفضل عبر البيئات الهجينة والسحابية وتطبيقات الأعمال وعبر مختلف مراحل التطوير والعمليات.

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