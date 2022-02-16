بنك الفجيرة الوطني يشارك في فعالية لتمويل التجارة والصادرات في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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شارك بنك الفجيرة الوطني بمؤتمر التمويل التجاري الأشهر في المنطقة، فعالية «جي تي آر» لتمويل التجارة والصادرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022، والتي عُقدت لمدة يومين هذا الأسبوع بحضور شخصي من المشاركين. وتأتي مشاركة بنك الفجيرة الوطني في هذا الحدث في مرحلة تبلغ فيها الحاجة إلى دعم تمويل التجارة مستويات قياسية، وتعتبر أساسية للمساهمة في التعافي الاقتصادي الواسع.

وتشكّل فعالية «جي تي آر» منصة استراتيجية تتيح لبنك الفجيرة الوطني إطلاق نقاشات واسعة النطاق وتوفير لمحة شاملة عن تمويل التجارة وأوضاع السوق؛ بدءاً من انعكاساته على اقتصاد دولة الإمارات، وصولاً إلى القدرة التنافسية التي يعززها في أسواق المنطقة. وتؤكد مشاركة بنك الفجيرة الوطني في «جي تي آر» التزامه تجاه القطاع المصرفي، حيث إنها تعتبر فعالية رئيسية في القطاع وعامل تمكين للاقتصاد المستدام في الدولة.

وتضمنت فعالية «جي تي آر» هذا العام 6 كلمات رئيسية تناولت أبرز التحديات في قطاع تمويل التجارة والصادرات، وتطرقت إلى مجموعة متنوعة من المواضيع منها مستقبل ما بعد النفط، والبيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة في التجارة، والتجارة في ظلّ عدم الاستقرار، ونظرة إكسبو دبي إلى التجارة، وحدود سلسلة التوريد. وقد تسنّى للمشاركين التواصل مع أهمّ خبراء القطاع في المنطقة.

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