«فارنيك» تحصل على عقد إدارة مرافق جرين كوميونيتي – مجمع دبي للاستثمار لمدة عامين

المصدر: دبي - البيان

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منحت شركة «بي أي دي» لإدارة جمعية الملاك، التابعة لدبي للاستثمار، شركة فارنيك، المتخصصة في الإدارة الذكية للمرافق، والمساحات الخضراء بدولة الإمارات، عقداً للإشراف الشامل على مرافق جرين كوميونيتي – مجمع دبي للاستثمار لمدة عامين.

وبموجب العقد الجديد، ستُعين شركة فارنيك أكثر من 100 موظف للإشراف على صيانة الخدمات الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة، وخدمات النظافة والأمن في المساحات المشتركة بجرين كوميونيتي مجمع دبي للاستثمار.

وقال سعود المطيوعي، المدير العام لشركة «بي أي دي» لإدارة جمعية الملاك: «تركز شركتنا على توجيه الموارد نحو ضمان إدارة المشروعات التابعة لنا بشكل جيد، كما نواصل التخطيط لتنفيذ العديد من المبادرات للاستمرار في تحقيق ذلك. إن الحلول المبتكرة التي توفرها فارنيك إلى جانب قدراتها التكنولوجية ستعمل على تعزيز وتحسين الأجواء العامة للمقيمين مع الحفاظ على المجمع كمكان يتميز بمساحاته الخضراء الرائعة، وفي الوقت نفسه إعادة التأكيد على مفهوم التنمية المستدامة، وتعزيز نمط حياة صحي لقاطنيه.

وقال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنيك: جرين كوميونيتي هو أول مشروع سكني يستفيد من تكنولوجيا إدارة المرافق «HITEK» المبتكرة الجديدة من فارنيك، التي تعتمد على التقنيات الذكية للاتصال وإدارة العمليات، وهو ما يوفر أداءً وتشغيلاً أكثر مرونة واستدامة يزيد من الإنتاجية ويقلل من استهلاك الطاقة. وسيتاح كذلك لسكان جرين كوميونيتي مجمع دبي للاستثمار استخدام تطبيق Hitches & Glitches Home Services، وهو حل شامل لأي أعمال تنظيف أو صيانة قد يحتاجون إليها في منازلهم الخاصة، بما في ذلك الوصول إلى مركز خدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

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