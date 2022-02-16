جيه ايه للمنتجعات والفنادق تعزز جهود الاستدامة

المصدر: دبي- البيان

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أكدت جيه ايه للمنتجعات والفنادق تعزيز جهود الاستدامة في قطاع الضيافة، حيث بلغ التوفير الحالي 3.4 ملايين قطعة من البلاستيك المخصص للاستخدام مرة واحدة، وذلك عبر استخدام محطات تعبئة المياه في فنادقها ومنتجعاتها، يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق مبادرة Dubai Can، للتشجيع على استخدام عبوات الماء القابلة لإعادة التعبئة، وتوفير محطات تعبئة المياه للجميع.

ومنذ عامين، وتحديداً منذ يناير 2019، كانت جيه ايه للمنتجعات والفنادق من أوائل الشركات، التي تبنّت هذه الرؤية في قطاع الضيافة، إذ عملت على تركيب أنظمة معالجة المياه وأنظمة التنظيف والتعبئة في 3 من فنادقها بدبي – وهي جيه ايه ذا ريزورت، وجيه ايه أوشن فيو، وجيه ايه حصن حتا، وأدى استثمار مليون درهم في هذه الأنظمة إلى توفير يقارب 3.4 ملايين قطعة من البلاستيك المخصص للاستخدام مرة واحدة حتى الآن، أما في المحيط الهندي فقد قامت المجموعة بتوفير محطات التعبئة في كل من منتجع جيه ايه مانافارو المالديف، وجيه ايه الجزيرة إنشانتد في سيشل.

تدار محطات تعبئة المياه المقامة في مرافق جيه ايه للمنتجعات والفنادق من قبل فرق الفندق، لتقدم يومياً ما يزيد على 3000 عبوة زجاجية مجانية من الماء لكافة الغرف الفندقية، كما أن هناك العديد من محطات الشرب الرقمية الموزعة في منتجع جيه ايه ذا ريزورت، والتي تقدم الماء العذب والنظيف مجاناً للضيوف ولكافة أفراد فريق جيه ايه.

ومنذ إطلاق المبادرة عام 2019، لاقت إقبالاً إيجابياً من جانب الضيوف، حيث لم يكن العديد من المقيمين في مدينة دبي وزوارها مدركين لمدى أمان الماء المتوفر محلياً، وإمكانية شربه، حيث يتمتع بمذاق عذب. ونظراً لتباين مستوى جودة الماء من منطقة إلى أخرى في دولة الإمارات، تعمل جيه ايه مع شريك مختص، يقوم بتحليل جودة المياه واستخدام التقنيات المتطورة، للتخلص من 99.9% من البكتيريا والفيروسات والمواد الكيماوية والمعادن الثقيلة، عبر الدمج بين تقنيات الترشيح الدقيق والأنظمة الآلية لتأيين النحاس والفضة والفلترة الفائقة والتعقيم دون استخدام الكيماويات، إلى جانب الكربون المنشّط، اعتماداً على المتطلبات الدقيقة للمياه.

وقال ويليام هارلي فليمنج، المدير العام لمنتجع جيه ايه ذا ريزورت: يسرنا دعم مبادرة Dubai Can، ومواصلة ما حققناه من نجاح ومشاركة أفضل الممارسات مع الشركات الأخرى في قطاع الضيافة بدبي، فالاستدامة تمثل جوهر علامة جيه ايه للمنتجعات والفنادق، ويلتزم فريقنا بأكمله بتحقيق التقدم الملموس في هذا المجال تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

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