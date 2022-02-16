سوق دبي يصعد لأعلى مستوياته في شهرين

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس، وربح رأس مالها السوقي ما يناهز 8.5 مليارات درهم مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين مع توالي الإعلان عن أرباح قوية في نهاية ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها السنوية، وهو ما عزز مشتريات الأجانب والمؤسسات ودفعهم لاقتناص الفرص لتأسيس مراكز مالية جديدة.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.95% ليغلق عند 3278.86 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 19 ديسمبر الماضي أي ما يعادل شهرين بفضل مكاسب أسهم العقار والنقل والبنوك والاستثمار والسلع، فيما صعد سوق أبوظبي إلى مستوى قياسي جديد مع ارتفاعه بنسبة 0.32% ليغلق عند 9135.18 نقطة، بالغاً أعلى مستوياته على الإطلاق بدعم مكاسب أسهم العقار والبنوك والاستثمار.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.91%. وصعد قطاع البنوك 0.73%. وزاد قطاع الاستثمار 1.9%. وصعد قطاع النقل 3.73% بعد ارتفاع «العربية للطيران» 6.89% و«أرامكس» 0.24% و«الخليج للملاحة» 2%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 130 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 63.37 مليون درهم، ثم «العربية للطيران» 54.7 مليوناً. وحقق «السلام السودان» أكبر ارتفاع بنسبة 7.74%، فيما كان «الوطنية للتأمينات العامة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.65%.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك. وزاد قطاع الاستثمار مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.32% و«ملتيبلاي» 2.56% و«الواحة كابيتال» 1.8% و«إشراق» 1.2% . وزاد قطاع الطاقة. وفي قطاع العقار، ارتفع «الدار» 0.24% بينما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 2.86%. وتراجع قطاع الاتصالات.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 365.5 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 302.4 مليون. وحقق «العين الأهلية للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، فيما كان «بنك رأس الخيمة الوطني» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4%.

سيولة

استقطبت الأسهم سيولة ناهزت مليارين موزعة بواقع 1.55 مليار درهم في أبوظبي، و423.2 مليوناً بدبي. وجرى تداول 470.3 مليون سهم، موزعة بواقع 237 مليوناً في أبوظبي، و233.24 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 15019 صفقة.

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