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- سجلت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) أرباحاً 17.21 مليون درهم في2021، مقارنة بنحو 19.12 مليوناً في 2020.

- حقق «بنك الإمارات للاستثمار»، أرباحاً بنحو 30.6 مليون درهم في 2021، مقابل خسائر بنحو 29.3 مليوناً في 2020.

- ارتفعت أرباح شركة «يونيكاي للأغذية» إلى 10.5 ملايين في 2021 مقابل 3.75 ملايين في 2020.

- قلصت شركة «الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية» خسائرها إلى 25 مليون درهم في 2021، مقارنة بخسائر بنحو 71 مليوناً في 2020.

- زادت أرباح شركة «دار التمويل» إلى 22.75 مليون درهم في 2021، مقارنة بنحو 20.9 مليوناً في 2020.

- حققت شركة «منازل» أرباحاً صافية بنحو 20.54 مليون درهم في 2021، مقارنة بنحو 22.51 مليوناً في 2020.

- تحولت شركة «الخليج الاستثمارية» للربحية بعد تحقيقها أرباحاً صافية بنحو 12.27 مليون درهم في 2021، مقارنة بخسارة بنحو 30.3 مليوناً في 2020.

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