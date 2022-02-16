غرفة دبي والاتحاد للمعلومات الائتمانية و«الأراضي» تبحث تعزيز تنافسية قطاع العقارات

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت غرفة تجارة دبي، أخيراً، بالتعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ندوة افتراضية حول أهمية المعلومات الائتمانية في قطاع العقارات، حضرها أكثر من 150 شخصاً من ممثلي القطاع الخاص في دبي.

وأكد حمد بوعميم مدير عام غرف دبي، الحرص على حماية مصالح مجتمع الأعمال، من خلال توفير الأدوات والآليات الملائمة، التي تعزز من نمو أعمال الشركات، وتجعل استثماراتها في القطاع العقاري مجزية. ولفت إلى أن قطاع العقارات في دبي، أظهر أداءً قوياً في وجه التحديات التي خلقتها جائحة كوفيد 19.

مشيراً إلى أن إكسبو 2020 دبي، ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالقطاع، وعزز مكانة الإمارة، كوجهة رائدة للقطاع العقاري، وأفضل وجهات العالم للعمل والعيش.

وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعتبر من المزايا التنافسية لبيئة الأعمال في دبي، وخصوصاً سرعة مواكبة التشريعات لبيئة الأعمال المتغيرة، والتطورات المتسارعة التي تأخذ بالاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية من مستثمرين ومستأجرين.

شراكة

وكشف عن شراكة استراتيجية بين غرفة تجارة دبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً، وتتمحور حول تحسين مؤشر الإيجارات، مؤكداً أن الشراكة ستضمن حقوق المستثمرين، وتعزز من تنافسية دبي كبيئة عقارية من الطراز الأول.

التزام

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «نؤكد التزامنا بمواصلة جهودنا نحو تعزيز آفاق التعاون، وتبادل المعلومات والخبرات والاقتراحات، مع مختلف شركائنا، من بينهم غرفة دبي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لنسهم معاً في إعداد البيئة المناسبة للراغبين بالاستثمار في سوق دبي العقاري، من خلال الحصول على خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، عبر الوصول إلى سجلّ المستأجرين المحتملين الائتماني، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في اتخاذ قرارات صائبة ومدروسة من قبل المستثمرين، وغيرها من النتائج الإيجابية على صعيد القطاع بشكل عام».

دعم مختلف القطاعات

أشار مروان لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إلى أن مهمة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، تتمحور حول تقديم الدعم لمختلف القطاعات في الدولة، بما في ذلك قطاع العقارات، الذي يشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني. وتسهم الخدمات والحلول الائتمانية التي نقدمها في تعزيز تنافسية القطاع، من خلال تسهيل وتنظيم التعاملات التي تتم بين مختلف الأطراف.

حيث تمكّن التقارير الائتمانية والمؤشرات الائتمانية المتخصصة، التي تقدمها «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، للشركات والأفراد، على حد سواء، من الحصول على تقارير ومؤشرات، من شأنها تعزيز قدرة المؤجرين على اتخاذ قرارات استثمارية ومالية، أفضل بشكل أسرع وأكثر دقة، بناء على التاريخ الائتماني، واحتمالية تعثر المستأجرين في التزاماتهم المالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز