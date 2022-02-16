«العربية للطيران» تستبعد تأثير زيادة سعر النفط على أسعار التذاكر

المصدر: (دبي - البيان)

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استبعد عادل علي، الرئيس التنفيذي لـ «العربية للطيران» أن يكون لارتفاع أسعار النفط أي تأثير على رفع أسعار التذاكر، لكنه أكد في الوقت نفسه أن «العربية للطيران» تركز بصفة مستمرة على إدارة التكاليف والتحوط من أسعار النفط، وكان لهذا التوجه نتائج مرضية في السنوات الماضية. وقال في مقابلة مع قناة «العربية»، إن الشركة دائماً ما تتحوط بنسبة 50% من احتياجاتها النفطية، لذلك لا يمثل النفط عبئاً عليها في 2022، إذا كانت الأسعار في متناول الحال.

وبشأن تأثير زيادة أسعار النفط على التذاكر، قال إن التأثير الرئيسي على أسعار التذاكر يكون من العرض والطلب والمنافسة والأسواق المفتوحة في ظل الجائحة، ولا تتأثر بأسعار النفط إلا لو تخطت 100 دولار للبرميل فأكثر، وتلك الأسعار بعيدة حالياً، ونتوقع أن يتراوح النفط بين 90 إلى 100 دولار للبرميل.

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