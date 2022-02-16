«إس آند بي»: رفع أسعار الفائدة يفيد بنوك الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

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توقعت وكالة ستاندرد آند بورز «إس آند بي» للتصنيف الائتماني، أن تستفيد بنوك الإمارات من الارتفاع المُزمع إجراؤه على أسعار الفائدة في غضون الـ24 شهراً المقبلة. وأصدرت الوكالة تقريراً، أمس؛ للتعليق على الزيادة المُزمعة في أسعار الفائدة والتي أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اعتزامه تطبيقها خلال العامين المقبلين لدى بنوك الدولة وتأثيرها المُتوقع.

وقال محمد دمق، المُحلل الائتماني لدى «إس آند بي»: «استناداً إلى البيانات المُستمدة من أكبر 10 بنوك في الإمارات، من المُرجح أن تحقق بنوك الدولة زيادة في دخلها الصافي بنسبة 15% أو نقاط إضافية للعائد الذي تجنيه من رؤوس أموالها بنسبة 1.4% عن كل 100 نقطة أساس زيادة في سعر الفائدة».

وأضاف: «بينما تستند هذه الأرقام المتوقعة إلى الافتراض النمطي الذي مفاده أن الموازنات العامة للبنوك ستظل ثابتة، وسيجري بالتوازي معها التحول في منحنى العائد، إلا أن هذه الأرقام تُعد بمثابة مؤشر واسع النطاق لاتجاه وحجم التأثير الذي سينجم عن رفع أسعار الفائدة لدى بنوك الدولة».

وذكر التقرير أن البنوك المُصنفة ائتمانياً في الإمارات تواصل احتفاظها بأداء قوي فيما يتعلق بكل من الرسملة والكفاءة للكُلفة، وهو العامل الذي يفترض أن يدعم مستويات الربحية التي تحققها هذه البنوك وأيضاً ملفاتها الائتمانية.

وتطرق التقرير إلى تأثيرات رفع سعر الفائدة فيما يتعلق بارتفاع مخاطر التمويل، فتوقع أن تكون خاضعة للسيطرة.

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