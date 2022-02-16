دبي مركز نشاط شركات التقنية المالية إقليمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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وصف موقع «ذا نيكست ويب» الشبكي الهولندي، دبي، بأنها مركز النشاط الرئيس للشركات الناشئة المُتخصصة في التقنية المالية «فينتك»، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونشر الموقع، المعروف اختصاراً بـ«تي إن دبليو»، المتخصص في شؤون الشركات الناشئة، تقريراً عن الإمارة، وجاذبيتها لشركات «فينتك».

وذكر التقرير أن الشركات الناشئة المتخصصة في «فينتك»، الراغبة بالتوسع في أعمالها عبر منطقة الشرق الأوسط، لتغطي شمال أفريقيا أيضاً، تقصد دبي بصفة أساسية. واستعرض التقرير، الأسباب التي جعلت من الإمارة البؤرة الرئيسة لأنشطة شركات «فينتك» بالمنطقة.

فذكر أن في مُقدم هذه الأسباب، أن الإمارات بصفة عامة، تتفوق إقليمياً في تمويل ودعم الشركات الناشئة عموماً، وهو ما يتجلى في كونها موطناً لـ 33 من أكبر 50 شركة ناشئة، من حيث حجم التمويل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من واقع تقرير شركة «ماغنيت» لعام 2021.

وتطرق التقرير إلى الأسباب التي تُميز دبي فذكر أنها بذلت جهوداً حثيثة لتحقيق هدفها المُتمثل في أن تتحول إلى مركز دولي للتقنية. وأوضح أن هذه الجهود، تمخضت عن امتلاك الإمارة بنية تحتية رقمية عصرية، نجاحها في استقطاب أكبر عدد ممكن من المواهب المتنوعة في قطاع التقنية، واختيارها كأفضل مدينة في المنطقة لحياة الوافدين، وبصفة خاصة، المُتخصصين في قطاع التقنية.

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