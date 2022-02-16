خطط لطرح حصة من أسهم «بروج» للاكتتاب

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة «بورياليس»، أنهما تبحثان خطط طرح حصة أقلية من أسهم شركة «بروج» للاكتتاب العام.

وتعتبر «بروج»، التي تأسست كمشروع مشترك بين شركة «أدنوك»، وشركة «بورياليس»، إحدى الشركات الرائدة في توفير الحلول البلاستيكية المبتكرة ذات القيمة العالية. وستقوم الشركتان بتوفير المزيد من المعلومات، عن قرارهما النهائي في الوقت المناسب.

وتسعى «أدنوك» إلى زيادة حجم الأموال التي تحصل عليها من أصولها، بهدف تمويل الخطط التي تنتهجها حكومة أبوظبي لتنويع اقتصاد الإمارة.

وجمعت «أدنوك» منذ منتصف 2020، أكثر من 15 مليار دولار، كحصيلة لبيع حقوق التأجير الخاصة بخطوط أنابيب النفط، وأيضاً العقارات التابعة لها، لشركات عالمية متخصصة في إدارة الأصول، مثل «بروكفيلد أسيت مانجمنت».

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