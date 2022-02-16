8.5 مليارات مكاسب الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها، أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 8.5 مليارات درهم، مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين مع توالي إعلان أرباح قوية في ختام ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها السنوية، الأمر الذي كثّف مشتريات الأجانب والمؤسسات، ودفعهم لاقتناص الفرص لتأسيس مراكز مالية جديدة.

وصعد سوق دبي 0.95% ليغلق عند 3278.86 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 19 ديسمبر الماضي، أي ما يعادل شهرين؛ بفضل مكاسب أسهم العقار والنقل والبنوك والاستثمار والسلع، فيما صعد سوق أبوظبي إلى مستوى قياسي جديد مع ارتفاعه 0.32% ليغلق عند 9315.18 نقطة بالغاً أعلى مستوياته على الإطلاق بدعم مكاسب أسهم العقار والبنوك والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة ناهزت المليارين موزعة بواقع 1.55 مليار درهم في أبوظبي، و423.2 مليون درهم في دبي، وجرى تداول 470.3 مليون سهم، موزعة بواقع 237 مليوناً في أبوظبي، و233.24 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 15019 صفقة.

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