1.06 مليار أرباح «أملاك للتمويل» في 2021

المصدر: (دبي - البيان)

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حققت شركة «أملاك للتمويل»، إحدى أكبر شركات التمويل العقاري في دبي والمملوكة بنسبة 45% من قبل «إعمار العقارية»، أرباحاً قدرها 1.059 مليار درهم بنهاية عام 2021، مقارنة بتسجيل خسائر قدرها 451.1 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبحسب البيانات المالية المرسلة لسوق دبي المالي، تراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 219.673 مليون درهم، مقابل إيرادات بقيمة 279.6 مليون درهم في عام 2020. وسجلت حقوق المساهمين بنهاية عام 2021 نحو 1.18 مليار درهم، مقابل حقوق بلغت 244.53 مليون درهم. تجدر الإشارة إلى أن تسوية ديون الشركة من خلال النقد ومبادلة الأصول العقارية، حافظت على نجاح أداء الشركة.

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