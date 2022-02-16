بن طوق: أجندة تعاون مهمة مع إيطاليا في قطاعات المستقبل ونمو متواصل للعلاقات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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اختتم وفد الدولة زيارة إلى إيطاليا برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بعد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين، واجتماعات مع أكثر من 40 شركة إيطالية و5 جامعات ومؤسسات بحثية متخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، إلى جانب زيارات ميدانية إلى 6 مناطق اقتصادية و15 مجمعاً صناعياً وتكنولوجياً بأقاليم إيطالية مختلفة.

وأكد عبد الله بن طوق أن العلاقات الإماراتية الإيطالية تاريخية وتشهد نمواً متواصلاً، مؤكداً وجود أجندة تعاون مهمة في قطاعات المستقبل. وعقد بن طوق لقاء مع لويجي دي مايو وزير خارجية إيطاليا، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما، بحضور عمر الشامسي سفير الإمارات لدى إيطاليا، وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من الدولة.

فرص

وبحث الجانبان خلال الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية وآفاق التعاون الثنائي القائم بين البلدين وسبل تنميته خلال المرحلة المقبلة لاسيما في ظل الفرص التي تطرحها خطط التعافي الاقتصادي بالبلدين والتحولات التي تشهدها الأجندات التنموية.

وأكد بن طوق أن هناك حرصاً متبادلاً على مواصلة تطوير آفاق التعاون في كافة القطاعات ذات الاهتمام المشترك بالاستفادة من المقومات والإمكانيات التي يتمتع بها البلدان. وأوضح أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشمل العديد من القطاعات الحيوية.

حيث تشمل أجندة التعاون الثنائي قطاعات مهمة مثل ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والاقتصاد الدائري، وذلك إلى جانب التعاون التجاري والاستثماري في قطاعات النقل والطيران والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعات التحويلية والصناعات الغذائية والرعاية الصحية والتعليم.

كما زار وفد الدولة مجلس الأبحاث الوطني الإيطالي، وكان في استقبال الوفد ماريا كيارا كاروزا، رئيس المجلس، واستعرض الجانبان أطر الشراكة القائمة، وسبل تطويرها في مجالات ريادة الأعمال وحاضنات الابتكار وسبل تمكين وتطوير الشركات الناشئة.

مذكرة تفاهم

وكانت وزارة الاقتصاد وقعت مذكرة تفاهم مع مجلس الأبحاث الوطني الإيطالي في 2013، لتأسيس شراكة طويلة الأمد، للتعاون وتطوير شراكات فيما بين المؤسسات المعنية بريادة الأعمال وحاضنات الابتكار ومراكز البحث والتطوير من البلدين.

وزار الوفد مقر مركز إنيل إكس التجريبي، وهو أحد المراكز التابعة لشركة إنيل إكس لإنتاج وتوزيع الكهرباء، ويعمل المركز على تطوير حلول بسيطة وفعالة للطاقة المستدامة. واستعرض فرانشيسكو فينتوريني الرئيس التنفيذي للمركز التقنيات المبتكرة التي يتم استخدامها لتعزيز جهود ترشيد استهلاك الطاقة وضمان استدامتها.

كما عقد عبد الله بن طوق المري اجتماعاً مع الدكتور أليساندرو بروفومو الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة ليوناردو الإيطالية، وهي الشركة المتخصصة في مجال الفضاء والدفاع والأمن وذلك ضمن زيارة ميدانية لوفد الدولة إلى مقر مجمع لاتسيو الفضائي.

الاقتصاد الدائري

زار وفد الدولة مجموعة ماير تكنيمونت الإيطالية الصناعية الرائدة في قطاع تحويل الموارد الطبيعية بمجالات التكنولوجيا والهندسة والإنشاءات في قطاع النفط والغاز وفي الطاقة المتجددة، وذلك من خلال 50 شركة حول العالم. واجتمع وزير الاقتصاد مع الدكتور فابريزيو دي أماتو رئيس المجموعة. وبحث الجانبان فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، واستعرض جهود الدولة لترسيخ الاقتصاد الدائري.

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