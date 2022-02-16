ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك بـ750 مليون دولار لـ«دبي الإسلامي»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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رحبت ناسداك دبي، البورصة الدولية للمنطقة، أمس بإدراج صكوك بقيمة 750 مليون دولار صادرة عن بنك دبي الإسلامي. ويأتي الإصدار الجديد من الصكوك لأجل 5 سنوات ضمن برنامج بنك دبي الإسلامي لإصدار صكوك بقيمة إجمالية قدرها 7.5 مليارات دولار.

وتم تسعير الإصدار، الذي يُعد الأول في الإمارات منذ بداية 2022، بمعدل ربح 2.74% سنوياً، بزيادة 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، وهو أدنى هامش ائتماني لأي من إصدارات البنك للصكوك الممتازة ذات المعدل الثابت.

وتمت تغطية الإصدار بما يزيد على 2.5 مرة من المستوى المستهدف، في دلالة واضحة على الوضع الائتماني القوي للبنك والجاذبية الكبيرة التي يتمتع بها لدى مستثمري الدخل الثابت الدوليين والإقليميين. ويُسهم الإدراج في ترسيخ المكانة الرائدة لأسواق المال في دبي بين أكبر مراكز إدراج الصكوك على المستوى العالمي بقيمة إجمالية 79.19 مليار دولار.

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