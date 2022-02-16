«دي بي وورلد» تُعلن عن منصة لتتبع سلسلة التوريد

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت «دي بي وورلد»، المزود لحلول سلسلة التوريد الذكية، عن توفر منصة CARGOES Flow على نطاق واسع، وهي منصة شاملة، تتيح عملية تتبع الشحنات متعددة الوسائط عبر البر والبحر والجو. وتُقدم المنصة حلاً متكاملاً لسلسلة التوريد، فهي توفر المتابعة في الوقت الفعلي للشحنات، بغض النظر عن أوضاع الشحن، وشركات النقل وممرات الشحن. وتتميز المنصة، التي لا يتطلب استخدامها أي إعداد، بواجهة مستخدم بديهية وسهلة الاستخدام، تتيح للمستخدمين الوصول إلى إمكانية متابعة دقيقة لسلسلة التوريد الخاصة بهم، وإدارة الإنتاجية والتخطيط، وتحسين التكلفة والأداء العام للأعمال بشكل أفضل.

قال مايك باسكاران، الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية والتكنولوجيا في «دي بي وورلد»: «قد تبدو سلسلة التوريد الشاملة الحالية معقدة للغاية، فهي تضم العديد من الأطراف المعنية، ونقاط النهاية، والبيئات المنعزلة القديمة. ونحن نرى أن منصة CARGOES Flow، تُقدم تغييراً جذرياً لهذا الوضع، ومن شأنها مساعدة عملائنا على توحيد عمليات سلسلة التوريد الخاصة بهم». وأصبحت المنصة متوفرة الآن على نطاق واسع لجميع الفئات من شركات الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية، وهي أحدث إضافة إلى مجموعة أدوات CARGOES، الهادفة لتبسيط الخدمات اللوجستية الشاملة والتجارة حول العالم.

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