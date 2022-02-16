47.7 مليوناً صافي أرباح «سلامة» 2021

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي، نتائجها الأولية للسنة المالية 2021، حيث بلغ صافي أرباح الشركة 47.7 مليون درهم. ووصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 1.08 مليار درهم.

وحققت الشركات التابعة في مصر والجزائر أرباحاً صافية بقيمة 37 مليون درهم بالمقارنة مع 32 مليون درهم في 2020. واستمر الأداء القوي للميزانية العمومية مع تسجيل زيادة قدرها 236.9 مليون درهم في قاعدة الأصول مقارنة بالعام السابق، ويوفر هذا أساساً قوياً لتوسيع أعمال الشركة.

وأطلقت الشركة 5 منتجات تكافل عبر الإنترنت تشمل تأمين الحيوانات الأليفة، والسيارات، والتكافل الصحي، ومحتوى المنزل، والخطط محددة المدة للتأمين على الحياة، مما يتيح للعملاء الوصول إلى حلول تكافل فريدة من نوعها دون مغادرة منازلهم أو مكاتبهم.

وقد تم توجيه مبادرات التحول الرقمي لتعزيز تجربة القنوات المتعددة لكل من العملاء والشركاء، وتمكنت «سلامة» من تحسين تجربة العملاء الشاملة والكفاءة التشغيلية في العديد من المنتجات.

وعلى صعيد العمليات التشغيلية، واصلت «سلامة» تركيزها في 2021 على سوق الإمارات، وحققت الشركات التابعة لها في الجزائر ومصر أداءً أفضل مقارنة بالعام الفائت.

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