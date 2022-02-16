391 مليون درهم أرباح «الواحة كابيتال» بنمو 69 %

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أعلنت «الواحة كابيتال»، الشركة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تحقيق زيادة قوية بنسبة 69 % في صافي أرباحها، التي بلغت 391 مليون درهم خلال عام 2021، مدفوعةً بالعوائد القوية المحققة عبر صناديقها الاستثمارية في أدوات الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة.

وحققت وحدة الأسواق العامة، التي وصلت قيمة محفظة أصولها المُدارة إلى 1.2 مليار دولار، مكاسب استثمارية قوية، ودخلاً من الرسوم بقيمة 902 مليون درهم، وصافي أرباح 603 ملايين درهم خلال العام. أما وحدة الاستثمارات الخاصة، التي بدأت اعتماد استراتيجية جديدة طويلة المدى، فقد تكبدت خسائر 86 مليونا، نتيجةً لمخصصات خسائر بعض الاستثمارات القائمة. وقد تم تعويض هذه الخسائر جزئياً، من خلال المكاسب المحققة عقب التخارج من حصة الأغلبية من محفظة الأوراق المالية الأمريكية.

وحافظت محفظة الأصول العقارية الصناعية التابعة لشركة «الواحة لاند»، على معدلات إشغال مرتفعة على مدار العام، واستمرت في تحقيق دخل ثابت للشركة بلغ 35 مليونا. واستقرت القيمة الإجمالية لمحفظة الأصول المُدارة عند 5.84 مليارات درهم، بنهاية ديسمبر 2021. وأوصى مجلس إدارة الشركة، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 7.55 فلوس للسهم. كما أوصي بتحويل أسهم خزينة إلى المساهمين، بواقع 2.45 سهم، مقابل كل 100 سهم. وهذه التوصيات خاضعة للموافقات التنظيمية، وتصديق المساهمين عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

وقال وليد المقرب المهيري رئيس مجلس الإدارة: «تواصل الشركة تركيزها الكامل على خلق قيمة طويلة الأجل ومستدامة للمساهمين، وبناء وحدات استثمار قوية ومتنوعة، وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر».

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