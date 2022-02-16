سفير تونس: الإمارات مركز رئيس لإعادة التصدير

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تشارك تونس للمرة 16 على التوالي في فعاليات معرض «جلفود 2022»، المعرض السنوي الأكبر على مستوى العالم لقطاع الأغذية والمشروبات، في دورته السابعة والعشرين، بـ44 شركة متخصصة في قطاع الصناعات الغذائية على غرار زيت الزيتون، الزيوت النباتية، العجين، التمور، الشكولاتة، القهوة، الغلال والخضر، الأجبان، منتجات الصيد البحري وغيرها.

وأكد معز بنميم سفير تونس لدى الإمارات أن مشاركة بلاده مهمة للترويج والتعريف بالمنتجات الغذائية التونسية التي تشتهر بجودتها العالية على مستوى العالم والوصول إلى أسواق جديدة، خصوصاً أن الإمارات ومعرض «جلفود» بشكل خاص يعدّ بوابة لقطاع الصناعات الغذائية بين الغرب والشرق، ومركزاً رئيسياً لإعادة التصدير إلى الأسواق الصاعدة في صناعة الأغذية والمشروبات، وقال: مشاركة تونس في معرض «جلفود 2022».

وكشف سفير تونس عن مشاركة 11 شركة تونسية متخصّصة في تصدير زيت الزيتون المعلّب في معرض «جلفود 2022»، ضمن فضاء تبلغ مساحته حوالى 195 متراً مربعاً، لتقديم أبرز العلامات التجارية التونسية لزيت الزيتون، الذي يعتبر من أفضل الزيوت في العالم، ونجح في حصد العديد من الجوائز العالمية.

كما كشف معز بنميم عن استحواذ السوق الإماراتية على 30% من مجموع التبادل التجاري لتونس مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي، كما تحتل الإمارات المركز الأول على قائمة العملاء التجاريين في المنطقة بنسبة 57% من الصادرات التونسية، وعلى المركز الثاني على قائمة المزودين لتونس من منطقة الخليج العربي بنسبة 22% بعد المملكة العربية السعودية.

بلغت القيمة الإجمالية للتبادل التجاري بين تونس والإمارات أكثر من 233 مليون دولار في 2021، فيما ارتفعت الصادرات التونسية إلى الإمارات بـ51%، حيث بلغت حوالي 90 مليون دولار، وشكلت المنتجات الزراعية والغذائية، 32% من المجموع الإجمالي للصادرات التونسية إلى الإمارات.

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