"دراجون أويل" الإماراتية تعلن عن كشف بترولي جديد في مصر

المصدر: وام

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أعلنت شركة "دراجون أويل"، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، عن كشف بترولي جديد لها في خليج السويس بجمهورية مصر العربية.

وتبلغ الاحتياطيات المقدرة للكشف الجديد نحو 100 مليون برميل، ويعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس في 20 عاماً.

جاء هذا الإعلان على هامش الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيبس 2022"، التي تعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري بمركز مصر الدولي للمعارض وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

ويعتبر الحقل النفطي الجديد أول اكتشاف لشركة "دراجون أويل" منذ أن أصبحت لاعبًا فاعلاً في قطاع البترول في مصر، بعد أن استحوذت على 100% من أصول شركة "بى بى" البريطانية في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

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