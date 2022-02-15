غرفة عجمان تشارك في معرض ومؤتمر مصر للبترول

المصدر: عجمان – البيان

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تشارك غرفة تجارة وصناعة عجمان بوفد من مصانع الإمارة في معرض ومؤتمر مصر للبترول «EGYPS 2022»، بهدف تعزيز الحضور الدولي لمصانع إمارة عجمان والترويج للمنتجات المحلية وفتح أسواق جديدة، كما تهدف المشاركة إلى توفير منصة لتعزيز التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال في عجمان ونظرائهم من الدول المشاركة تحت مظلة المعرض.

تقام فعاليات المعرض والمؤتمر خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري في القاهرة ـ جمهورية مصر العربية، تحت شعار «شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. ضمان إمدادات الطاقة»، بمشاركة دولية واسعة تشمل 26000 مشارك من العديد من الدول.

ترأس وفد غرفة عجمان المشارك، ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار في غرفة عجمان، وضم الوفد«مصنع رولكس للزيوت، مصنع بترو جلف للزيوت، مصنع دانة لوبريكا للزيوت، مصنع الفجيرة للبلاستيك، مصنع كواليتي للبلاستيك».

وأكد ناصر الظفري على أهمية «معرض ومؤتمر مصر للبترول»EGYPS 2022«باعتباره من أكبر فعاليات النفط والغاز في مصر ومنطقة شمال أفريقيا، ودوره في توفير منصة عالمية تعكس الاستثمارات المتاحة في هذا القطاع الحيوي وتسلط الضوء على مستقبل أسواق الطاقة إقليمياً وعالمياً.

مشيراً إلى أن غرفة عجمان تستهدف من مشاركتها في فعاليات المعرض إلى الترويج لمنتجات مصانع الإمارة وفتح أفاق للتعاون الخارجي والإطلاع على أحدث الابتكارات وافضل الممارسات المتبعة في هذا القطاع.

وأضاف» إمارة عجمان تتميز بمجموعة مصانع رائدة ترتبط منتجاتها بقطاع الطاقة ومشتقاته، كما أن قطاع الطاقة من القطاعات الواعدة والذي يوفر فرصاً استثمارية متنوعة، لذلك حرصت غرفة عجمان بتوجيهات مجلس الإدارة على التواجد والمشاركة في فعاليات الحدث العالمي الذي يضم كبرى الشركات والمصانع العالمية ونخبة من المسؤولين والخبراء المعنيين بقطاع الطاقة.

وأوضح أن غرفة عجمان تعتمد خطة عمل سنوية لضمان مشاركة أعضائها من المنشآت في العديد من المعارض والفعاليات الدولية بهدف التعريف بمقومات عجمان الاقتصادية وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات وإتاحة الفرصة إلى تكوين الشراكات وتبادل الصفقات لزيادة حجم التجارة الخارجية للإمارة.

وأشاد المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار، بمدى حرص أعضاء غرفة عجمان من المصانع والشركات على المشاركة في الفعاليات والمعارض الخارجية بهدف الترويج لمنتجات الإمارة وتبادل الخبرات واستكشاف أسواق خارجية جديدة تواكب النمو المستمر للقطاع الصناعي.

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