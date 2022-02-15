ميكروبوليس الإماراتية للروبوتات تجذب استثماراً بـ4 ملايين دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ميكروبوليس، الشركة الإماراتية سريعة النمو والتي تتخذ من دبي مقراً لها وتركز على تطوير الروبوتات والمركبات ذاتية القيادة، عن نجاحها في جذب استثمارات بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي، وذلك خلال جولة تمويل أولي أدارتها شركة مايندروك كابيتال التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، وذلك لدعم عمليات الشركة لتطوير مركبات روبوتية ذاتية القيادة متعددة الوظائف.

وبهذا الصدد، قال إيجور رومانيوك، الرئيس التنفيذي لشركة ميكروبوليس القابضة: يؤكد نجاح الشركة في جذب هذا الاستثمار ثقة الأطراف المعنية والمستثمرين بما تقدمه الشركة من حلول وتكنولوجيا متطورة في مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتصميم وإنتاج الروبوتات، إذ سيعزز هذا الاستثمار من خطط الشركة ومحفظة مشاريعها الرامية لتطوير مركبات ذاتية القيادة وتقدم إسهاماً مهماً في عمليات مختلف القطاعات الرئيسة التي تعتمد على هذه التكنولوجيا، بالإضافة لبناء شراكات استراتيجية إقليمية ودولية انطلاقاً من دولة الإمارات.

وأضاف: تعمل الشركة على أن تكون مساهماً بارزاً في مختلف الجهود على مستوى دولة الإمارات والرامية لتحقيق مستهدفات استراتيـجيـة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي تهدف لتعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تهدف لتطوير القطاع الصناعي الإماراتي وتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل.

وذلك من خلال تطوير المركبات ذاتية القيادة المتطورة وتكثيف جهود البحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال غريغوري تروبكين، الشريك الإداري في شركة مايندروك كابيتال: نبحث بشكلٍ مستمر عن فرص استثمارية جديدة، ولا سيما تلك التي يمكننا من خلالها الاستفادة من خبرتنا المتخصصة في القطاع لتعزيز النمو. ونملك العديد من الشركات الناشئة في محفظتنا.

وندرك جيداً ما تحتاجه تلك الشركات من أجل تحقيق الريادة لنساعدها على تحقيق النجاح. ولذا، نثق بأن شركة ميكروبوليس تتمتع بإمكانات نمو كبيرة، وبأنها ستصبح إحدى الشركات الرائدة والمنافسة في قطاع المركبات ذاتية القيادة مستقبلاً.

يُذكر أنه من المقرر استخدام الاستثمار في تسريع وتيرة اكتساب إمكانات الإنتاج التجاري، بالإضافة إلى تمويل جهود البحث والتطوير وتطوير الأعمال.

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