حرة عجمان ترفع رصيدها إلى 6 شهادات اعتماد دولية

المصدر: دبي ـ البيان

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حصلت «منطقة عجمان الحرة» على شهادتين جديدتين من المنظمة الدولية للمعايير «أيزو» تقديراً لامتثالها لأعلى المعايير الدولية من حيث الجودة والإنتاجية والفاعلية.

وحازت المنطقة الحرة على شهادة (ISO/IEC 20000-1:2018) في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وشهادة (ISO/IEC 27001:2013) في نظام إدارة أمن المعلومات.

وبهذا الإنجاز، يرتفع رصيد المنطقة الحرة من شهادات الاعتماد الدولية إلى 6، تتويجاً لجهودها الرائدة في تحقيق أفضل المعايير الدولية دعماً لمُجتمع الأعمال.

وقال المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: «نعمل دائماً في المنطقة الحرة على تطبيق أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية، وتوفير بيئة أعمال مثالية لشركاء الأعمال والمستثمرين. ونؤمن بأن هذه الشهادات ستعزز سمعتنا المؤسسية المرموقة وتسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة».

وأضاف السويدي: «تؤكد هذه الشهادات التزامنا بالارتقاء بمعايير التميُّز، وتقديم أرقى الخدمات لتسهيل رحلة المستثمرين ورواد الأعمال. وأتوجه بالشكر لجميع أعضاء فريق العمل على جهودهم الحثيثة وتفانيهم في عملهم وتميُّز الأداء الوظيفي».

وتُعنى شهادة (ISO/IEC 20000-1:2018) في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات بضمان تقديم الخدمات للعملاء بتكلفة تنافسية، بما فيها أنشطة التصميم والتخطيط والتزويد والتشغيل، ورصد تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذها بطريقة تتماشى مع اللوائح القانونية والمعايير المحلية والدولية.

وجاء الحصول على شهادة (ISO/IEC 27001:2013) في نظام إدارة أمن المعلومات تقديراً لمساعي المنطقة الحرة لضمان كفاءة إدارة وحماية أصول المعلومات السرية الملموسة وغير الملموسة، بهدف تحقيق رضا المستثمرين وترسيخ سمعتها المؤسسية المرموقة، وتوطيد علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين. وتُبرز هذه الشهادة جاهزية المنطقة الحرة لضمان استمرارية الأعمال أثناء الظروف الطارئة والكوارث الطبيعية.

ويجدر الذكر أن هاتين الشهادتين تمثلان إضافة نوعية إلى رصيد منطقة عجمان الحرة، حيث سبق وأن حصلت على أربع شهادات اعتماد من المنظمة الدولية للمعايير، وهي نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)؛ ونظام الإدارة البيئية (14001:2015ISO)؛ ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (ISO 45001:2018)؛ ونظام إدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301:2019).

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