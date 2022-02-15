«كاميليشيس» و«العثيم فارما» يتوسعان في السوق السعودي

المصدر: دبي - البيان

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قام مصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته (كاميليشيس) بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة العثيم فارما التجارية (عثيم فارما) لتوسيع عملياتها في أسواق المملكة العربية السعودية.

حيث قام ممثلو مصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته، وهم: سعيد جمعة بن صبيح (المدير العام) ومطشر عوض البدري (نائب المدير العام ومدير تطوير الأعمال) .

ومحمد أشرف (مدير المبيعات) بالاتفاق مع ممثل شركة العثيم فارما التجارية الدكتور مدحت القطان (الرئيس التنفيذي) من خلال توقيع مذكرة التفاهم لتطوير وبيع وتوزيع منتجات كاميليشيس مثل مسحوق حليب الإبل وحليب الإبل طويل الأجل وألواح البروتين وشامبو وبلسم حليب الإبل وصابون حليب الإبل في أسواق المملكة العربية السعودية.

أقيم حفل التوقيع على هامش معرض الخليج للأغذية «جلفود» في مركز دبي التجاري العالمي بتاريخ 14 فبراير 2022، حيث قام بتوقيع مذكرة التفاهم ممثلاً عن مصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته (كاميليشيس) سعيد جمعة بن صبيح الفلاسي (المدير العام)، والرئيس التنفيذي لشركة العثيم فارما التجارية (عثيم فارما) الدكتور مدحت القطان (الرئيس التنفيذي).

الغرض من مذكرة التفاهم هو بناء التزام متبادل في استكمال واجبات ووظائف كل طرف من أجل تطوير وتنفيذ خطة توزيع منتجات كاميليشيس بنجاح في أسواق المملكة العربية السعودية.

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